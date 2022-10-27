【健康危機】港大醫學院研究揭年輕中風發病率增3成　提醒市民控制三高及減鈉

▲ 香港大學醫學院發現，香港的年輕中風，即中風發生於18至55歲的發病率。於2001年至2021年期間增加3成。（港大醫學院提供）

香港大學醫學院臨床醫學學院內科學系中風研究組發現，於2001年至2021年期間，香港的年輕中風，即中風發生於18至55歲的發病率增加3成。研究團隊今（27日）建議，市民要有效控制血管風險因素，尤其是高血壓。

研究團隊透過醫管局臨床數據分析及呈報系統追蹤2001年至2021年間香港中風發病率的走勢，發現年輕中風的粗發生率顯著上升，由2001年的每10萬人就有39.1人年輕中風，大幅上升至2011年及2021年的分有48.3人及55.7人；每年因中風入住醫管局轄下醫院的年輕中風病人，由2001年的1,531人，增至2021年的2,028人。

為了解年輕中風的風險因素，研究團隊分析2019年9月至2022年8月期間，431名18至55歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的中風病人，發現當中53%患有高血壓、44%患高血脂、26%曾吸煙、19%患者肥胖、17%患糖尿病；而患高血壓、高血脂及糖尿病的病人中，分別有33%、64%及23%在中風入院時，才被診斷出有關情況。

負責研究的港大醫學院中風研究組主任劉巨基說結果令人憂慮，認為要喚起各界關注年輕中風，及控制引致中風的血管風險因素，尤其是年輕人的意識。他指出，高血壓是引致中風最重要的可改變因素，較早前的研究顯示，血壓愈高，中風風險亦會增加，加上港人於膳食中攝取非常多鈉，亦會影響中風風險。

劉巨基指，高血壓、高血脂及糖尿病往往源於不良生活及飲食習慣，強烈建議病人實行低鈉、低脂、低糖飲食，要恆常運動及戒煙，減低血管風險因素，以有效預防中風。

研究團隊又提醒，如果中風病人能及早就醫，可大大增加康復機會，市民可緊記「談笑用兵」的中風病徽口訣：

談：談話表達有困難

笑：面部表情不對稱

指：手腳不能發力使用

兵：即時請救兵，或致電999求助

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴