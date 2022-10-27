【戴帽傳愛】名人商界齊撐全城帽動活動　呼籲關注危重病童

▲ 名人商界齊撐全城帽動活動。

帽子是很多人的日常穿搭配件，但對於不少患癌或危重病童而言，戴帽的作用更甚。由於頭髮脫落是化療的副作用，因此帽子能作每次療程前後的保暖衣物，亦是能減輕他們的心理壓力的小幫手。

2013年，國際兒童紓緩服務網絡(ICPCN) 正式把每年十月的第二個星期五訂為「國際帽子日」(備註)，呼籲世界各地相關的服務機構可於此日舉辦活動，以引起大眾關注有需要的病童。有見及此，兒童癌病基金、兒童紓緩服務基金及兒童紓緩服務學會藉這個機會，於今年10月舉辦【全城帽動】活動，昐宣揚癌病和危重病童的需要，及提升大眾對兒童紓緩服務的認識。

是次的活動由10月10日起，為期三星期，呼籲大眾響應支持。兒童紓緩服務基金更廣邀一眾名人支持，包括欣宜、陳敏之、陶大宇、向海嵐、陳繹嵐、黃建東；同時亦獲得商界友好夥伴及多間醫院支持，包括恒生銀行和花旗銀行等等，立即睇片！

向海嵐表示：「患有癌病同埋危重病嘅小朋友每日都面對住好多身心嘅挑戰，其實好需要大家嘅關心同鼓勵。」

陳敏之則表示：「今日我好想陪小朋友一齊戴帽，你哋要加油呀！」

說到國際帽子日，其實這節日來源自27年前發生於美國的一個小故事。當年，有一位在一所名為聖路易斯亨利小學就讀六年級的學生，不幸確診非霍奇金氏淋巴瘤 (Non-Hodgkin lymphoma)。為了鼓勵及支持這位因接受化學治療而頭髮脫光及未能回校上課的同學，四位同班同學舉辧「帽子日」活動為這位患病同學籌款，可惜這位同學在「帽子日」活動前數天不幸離世，然而同學們沒有因此而取消活動，更藉著活動紀念這位已離世的同學，喚起大眾關注兒童因面對患癌及接受治療而引起的各種身心社靈問題。

多年過去了，目前，全世界仍然有很多身患危重病包括癌症的兒童和其家人的需要極需得到關注。兒童紓緩服務基金直屬兒童癌病基金，以「孩子為中心，家庭為本」的服務理念，致力為危重病童提供積極和人性化的紓緩服務。基金的專業團隊由註冊護士和社工組成，旨在提升病童及其家人在生理、情緒、社交、靈性方面的生活質素。基金亦在社區推廣服務理念和生命教育，以倡導兒童紓緩服務的重要性。現時基金與12間醫院及34間特殊學校緊密合作，並將繼續填補現時服務的間隙，如進一步拓展於兒童及初生嬰兒重症加護病房(PICU及NICU)的紓緩服務，讓更多有需要的危重病童及其家庭得到適切的援助。

歡迎您一起支持全城帽動活動：

1. 分享個人或團體戴帽照至您的Facebook和Instagram，並tag #全城帽動 @Children's Palliative Care Foundation 兒童紓緩服務基金

2. 試玩Instagram遊戲Filter，於IG分享遊戲結果並tag @兒童癌病基金

https://bit.ly/3MwJULl