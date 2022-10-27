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【餅印父女】洪永城女兒被工人姐姐笑爆「Sir face」　姚子羚嘲笑︰你唔好再扮BB

育兒經 16:08 2022/10/27

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洪永城10個月大餅印女兒被工人姐姐取笑似「Sir face」。

洪永城（Tony）與老婆梁諾妍（Inez）育有一女洪寶寶（Amber），遺傳Tony的強大基因下，Amber的樣子似足爸爸。想不到連工人姐姐都好認同，姐姐帶洪寶寶出去公園玩時，拍下洪寶寶的照片傳給主人，並爆笑指是「Sir face」，令Tony哭笑不得！

最新影片推介︰

Tony把與工人姐姐的對話截圖在IG分享，並留言稱︰「工人姐姐已經唔係第一次咁樣講，其實我真係唔知點樣再回答好。」不過，他又讚揚她是好姐姐，在自己北上拍戲的時間，有幸外傭幫忙照顧BB，「咁好嘅姐姐喺邊度搵，呢段時間好彩有佢。」

工人姐姐拍下Amber的相片傳給洪永城，笑稱︰Sir face！（IG圖片）

等洪永城找數︰帶返呢頂帽影相

帖文引來一眾圈中好友留言爆笑，譚凱琪指「唔好講笑，真係激似」、姚子羚更mean爆︰「你唔好再扮BB啦！」，Tony回覆「我決定遲啲去呢個公園，帶返呢頂帽影張相俾你睇吓。」大家等睇Tony找數喇！

    點擊圖片放大
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Tony早前北上拍攝無綫劇集《香港人在北京》，跟妻女分隔兩地，3個月來只靠視像通話。上月Tony完成工作返港，怎料Amber已不認得爸爸，更當場爆喊，傷透Tony的心。後來經過一晚相處後，她終於肯回到爸爸懷抱。Inez可以重投工作，交由老公全天候湊女，挽回失去的父女時光。

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責任編輯︰林綺玲

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