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【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌

育兒經 15:55 2022/10/27

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唔知點收科好喇！

一個女兒竟然有個爸爸？！說的不是親父或後父，而是兩人都以為自己是親生爸爸，之後才揭發另有內情！據外媒報導，美國華盛頓一所學校的校工透露，有兩名男子同時到學校，準備接5歲女兒放學。

最新影片推介:

綜合外國傳媒報道，兩人抵達學校接放學時同時看著對方，其中一人質問「你為什麼要帶我孩子走？你是誰？」，另一人回答「你才是誰？你什麼意思？我是她爸爸！」

由於兩人關係愈來愈緊張，校長立即叫校工打電話給小朋友的母親到校幫忙，這名媽媽接到電話後卻開始尖叫和哭泣，「天啊，他一定是突然出現了……他還不知道他（另一名男子）的事！」

當這名媽媽抵達學校後，其中一名男子就直奔停車場，對著女友大喊大叫，要求她給出解釋，最後甚至動手打了她。校方惟有報警處理，動手打人的男子被警方逮捕，母親也被送往醫院接受治療，女童則被祖母帶回家。

最後謎底都未能解開，不知道女童的爸爸是哪一個男子，

這名媽媽告訴這兩個男子，這5歲女兒是他們的孩子，但他們在此之前都不知道真相。
 

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責任編輯︰王明芳

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