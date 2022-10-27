【煽動罪成】涉法庭內發表煽動文字　兩男女罪成官指非一時失言

▲ 女被告趙美英（左二）。（資料圖片）

經營Youtube頻道「牧師和你顛」的男子彭滿圓及六旬婦，涉在旁聽鄒幸彤六四未經批准集結案裁決當日，在庭內鼓掌及叫囂等，同被控發表煽動文字等罪。案件今（27日）於西九龍裁判法院裁決。兩人被裁定罪名成立，裁判官指兩被告在眾目睽睽下，公開批評裁判官缺乏良知和亂判案等，絕非一時失言，亦非意圖矯正法官；案件押後至下午判刑。

男被告彭滿圓（59歲）和女被告趙美英（67歲，無業），同被控於2022年1月4日在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字。彭另被控於2020年11月17日至2022年2月16日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持該頻道。

裁判官鄭念慈裁決時指，被告彭滿圓在旁聽鄒幸彤案求情時拍手，他不單在裁判官陳慧敏警告旁聽人士後承認拍掌，更在眾目睽睽之下說「良知呀你跌咗」及「良知呀你冇咗」，公開批評裁判官在審理案件時缺乏良知，貶低裁判官，絕非一時失言。

裁判官認為，裁判官當日禁止已罪成的鄒幸彤發表政治宣言，下令警方記錄漠視法庭警告和擾亂法庭程序人士的姓名，是合理合法，與被告指責裁判官缺乏良知完全無關。

至於被告趙美英，辯方爭議說出「我都有拍手」、「有尊嚴呀，亂咁判」、「冇法律而家」、「包青天嚟審喇」等句子的女聲人士並非趙，裁判官接納警員觀察，肯定女聲源於趙。

裁判官指，被告明顯是指責裁判官不依法律，亂判案件，行為過份，而「包青天嚟審喇」一說則指裁判官審案不公。被告在裁判官警告公眾勿干擾法庭程序後，仍當眾批評裁判官，絕非一時失言或宣洩情緒。

裁判官認為兩被告的言論必定是引起對香港司法的憎恨及藐視，亦即具有煽動意圖，而被告是有意圖及明知地說出具煽動意圖的說話，裁定兩人發表煽動文字罪成。

至於彭在YouTube頻道發布煽動影片的控罪，裁判官認為被告憑其博士學歷和人生閱歷，肯定他知道可循既有程序，投訴法官或裁判官行為不當，他必明白不能透過網上的批評，來矯正法官的言行。

裁判官指，被告在影片中指控法官不講法律及侮辱辯方律師，又指責裁判官處理法庭紀律屬於威嚇，意圖只是貶低法官，引起對香港司法的藐視及憎恨，與矯正法官的錯誤或不足完全無關，裁定他罪成。

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記者：陳曉欣