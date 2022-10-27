【煽動罪成】涉法庭內發表煽動文字兩男女分別囚1年及3個月　官斥踐踏法庭莊嚴

▲ 女被告趙美英（左二）。（資料圖片）

經營Youtube頻道「牧師和你顛」的男子彭滿圓及六旬婦，涉在旁聽鄒幸彤六四未經批准集結案裁決當日，在庭內鼓掌及叫囂等，同被控發表煽動文字等罪。兩人今（27日）於西九龍裁判法院被裁定罪名成立。裁判官指兩被告在眾目睽睽下，公開批評裁判官缺乏良知和亂判案等，絕非一時失言或意圖矯正法官，貶低法庭公信力和踐踏法庭莊嚴，分別判處彭及婦人監禁1年及3個月，婦人獲准保釋等候上訴。

男被告彭滿圓（59歲）和女被告趙美英（67歲，無業），同被控於2022年1月4日在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字。彭另被控於2020年11月17日至2022年2月16日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作、上載及廣播YouTube影片並維持該頻道。

裁判官鄭念慈判刑時指，彭持續在網上公開發言，攻擊不同職級的司法人員，嚴重損害法治，貶低法庭公信力和踐踏法庭莊嚴。彭其中一條影片有逾9,000觀看人次，其餘影片點擊率亦達數千，有觀眾可能會誤信被告所言屬實，對司法人員產生偏見。裁判官認為案情嚴重，必須判處阻嚇性刑罰，遂判監10個月。

至於兩被告共同面臨的發表煽動文字罪，裁判官指兩人當時遭裁判官警告後仍然肆無忌憚地出言攻擊，影響法庭運作。雖然為時不長，場內約有100人，但被告行為挑起他人情緒，須判處阻嚇性刑罰。

裁判官考慮到兩人無預謀及屬單一事件，判監3個月，彭的其中1個月刑期與煽動罪同期執行，即就兩罪服刑1年。裁判官另拒就趙美英的肺炎情況減刑，趙准以5萬元保釋候上訴。

裁判官早前裁決時指，彭旁聽鄒幸案求情時拍手，他不單在裁判官陳慧敏警告旁聽人士後承認拍掌，更在眾目睽睽之下說「良知呀你跌咗」及「良知呀你冇咗」，公開批評裁判官在審理案件時缺乏良知，貶低裁判官，絕非一時失言。

裁判官認為，陳官當日禁止已罪成的鄒幸彤發表政治宣言，下令警方記錄漠視法庭警告和擾法庭程序人士的姓名，是合理合法，與被告指責陳官缺乏良知完全無關。

至於被告趙美英，辯方爭議說出「我都有拍手」、「有尊嚴呀，亂咁判」、「冇法律而家」、「包青天嚟審喇」等句子的女聲人士並非趙，陳官接納警員觀察，肯定女聲源於趙。

裁判官指，被告明顯是指責裁判官不依法律，亂判案件，行為過份，而「包青天嚟審喇」一說則指裁判官審案不公。被告在裁判官警告公眾勿干擾法庭程序後，仍當眾批評裁判官，絕非一時失言或宣洩情緒。

裁判官認為兩被告的言論必定是引起對香港司法的憎恨及藐視，亦即具有煽動意圖，而被告是有意圖及明知地說出具煽動意圖的說話，裁定兩人發表煽動文字罪成。

至於彭在YouTube頻道發布煽動影片的控罪，裁判官認為被告憑其博士學歷和人生閱歷，肯定他知道可循既有程序，投訴法官或裁判官行為不當，他必明白不能透過網上的批評，來矯正法官的言行。

裁判官指，被告在影片中指控法官不講法律及侮辱辯方律師，又指責陳官處理法庭紀律屬於威嚇，意圖只是貶低法官，引起對香港司法的藐視及憎恨，與矯正法官的錯誤或不足完全無關，裁定他罪成。

彭沒有律師代表，他親自求情時指，坦承在拍手，在片中指出法官問題是「戰勝恐懼的自由」，雖輸掉官司，但自己在守護良知、正義、捍衛自由法治上已獲勝。彭指會欣然接受刑期，並將在獄中傳道，令監獄變成一個神聖和有愛的地方。

趙的代表律師則求情指，被告曾患上肺炎，肺部積水，正輪候動手術。當時社會氣氛並非十分高漲，被告僅口頭上發表文字，為時約1分鐘，望考慮到被告那一代人對六四事件有強烈看法，一時衝動發言，判處緩刑。

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記者：陳曉欣