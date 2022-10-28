【天氣報告】風暴「尼格」將升呢颱風　天文台：或闖南海襲港

▲ (天文台截圖)

乾燥的東北季候風，會在未來一兩日持續為華南帶來晴朗的天氣。而受一股東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸北風增強。

本港地區今日（28日）天氣預測，天晴、日間乾燥，氣溫介乎22至29度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。展望隨後一兩日持續天晴乾燥，下星期一及星期二風勢頗大。

此外，天文台預料現時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋尼格，會逐漸增強，在未來一兩日移向呂宋一帶，並有機會進入南海東北部，可影響香港，但強調其隨後路徑存在變數。

天文台預測，「尼格」將會在周六早上增強為颱風，中心附近最高持續風速可達每小時120公里。周日降為強烈熱帶風暴，周一進入本港800公里。

天文台早前表示，西北太平洋廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，本周後期靠近呂宋一帶，之後會轉向東北方向移動。熱帶氣旋實際在哪裡轉向取決於高空反氣旋位置，雖然各大電腦模式有分歧，但即使熱帶氣旋在偏西位置轉向，對本港構成直接威脅機會仍然偏低。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：余思嵐