  • 24°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 06:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣報告】風暴「尼格」將升呢颱風　天文台：或闖南海襲港

社會 06:00 2022/10/28

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(天文台截圖)

乾燥的東北季候風，會在未來一兩日持續為華南帶來晴朗的天氣。而受一股東北季候風補充影響，下周初廣東沿岸北風增強。

本港地區今日（28日）天氣預測，天晴、日間乾燥，氣溫介乎22至29度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。展望隨後一兩日持續天晴乾燥，下星期一及星期二風勢頗大。

此外，天文台預料現時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋尼格，會逐漸增強，在未來一兩日移向呂宋一帶，並有機會進入南海東北部，可影響香港，但強調其隨後路徑存在變數。

天文台預測，「尼格」將會在周六早上增強為颱風，中心附近最高持續風速可達每小時120公里。周日降為強烈熱帶風暴，周一進入本港800公里。

天文台早前表示，西北太平洋廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，本周後期靠近呂宋一帶，之後會轉向東北方向移動。熱帶氣旋實際在哪裡轉向取決於高空反氣旋位置，雖然各大電腦模式有分歧，但即使熱帶氣旋在偏西位置轉向，對本港構成直接威脅機會仍然偏低。詳情即看【下一頁】

【TOPick診症室】前列腺肥大影響小便功能　「水蒸汽」治療減副作用

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【車cam直擊】男童龍翔道公路行車線擺甫士　疑再旺角十字路口指揮交通
10:19 2022/10/27
【車cam直擊】男童龍翔道公路行車線擺甫士　疑再旺角十字路口指揮交通
【輪候時間】議員指3原因導致公立醫療體系運轉效率低　包括大灣區醫生交流計劃
11:18 2022/10/27
【輪候時間】議員指3原因導致公立醫療體系運轉效率低　包括大灣區醫生交流計劃
【0+3】姚柏良︰不排除更多旅行社關閉門市　倡讓黃碼旅客獨立用膳及進入主題樂園等
11:47 2022/10/27
【0+3】姚柏良︰不排除更多旅行社關閉門市　倡讓黃碼旅客獨立用膳及進入主題樂園等
【0+3】HK Express復飛日韓3條熱門航線　明年1月單程最平$498起
12:18 2022/10/27
【0+3】HK Express復飛日韓3條熱門航線　明年1月單程最平$498起
【交通意外】屯門公路3車相撞1人被困　疑有私家車逃避警車逆線行駛肇禍
12:47 2022/10/27
【交通意外】屯門公路3車相撞1人被困　疑有私家車逃避警車逆線行駛肇禍

你可能感興趣

【車cam直擊】男童龍翔道公路行車線擺甫士　疑再旺角十字路口指揮交通
10:19 2022/10/27
【車cam直擊】男童龍翔道公路行車線擺甫士　疑再旺角十字路口指揮交通
【輪候時間】議員指3原因導致公立醫療體系運轉效率低　包括大灣區醫生交流計劃
11:18 2022/10/27
【輪候時間】議員指3原因導致公立醫療體系運轉效率低　包括大灣區醫生交流計劃
【0+3】姚柏良︰不排除更多旅行社關閉門市　倡讓黃碼旅客獨立用膳及進入主題樂園等
11:47 2022/10/27
【0+3】姚柏良︰不排除更多旅行社關閉門市　倡讓黃碼旅客獨立用膳及進入主題樂園等
太平洋 天文台 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
15:55 2022/10/27
【複雜關係】兩名爸爸接5歲女兒放學竟是同一人　意外揭發女友出軌
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
20:27 2022/10/27
BLACKPINK美國巡演發生意外　成員Jennie演出中途突然痛苦尖叫
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎
14:21 2022/10/27
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎