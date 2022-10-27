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【打風預測】熱帶氣旋「尼格」本周六升呢颱風　下周一或闖入本港800公里

社會 14:36 2022/10/27

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(天文台截圖)

天文台今日（27日）表示，熱帶低氣壓尼格已增強為熱帶風暴。在正午12時，尼格集結在馬尼拉之東南偏東約1140公里，預料向西北偏西移動，時速約14公里，移向呂宋一帶，隨後的路徑存在變數。

根據天文台現時預測，「尼格」將會在周六早上增強為颱風，中心附近最高持續風速可達每小時120公里。周日降為強烈熱帶風暴，周一進入本港800公里。

台灣的中央氣象局就指，熱帶風暴「尼格」已於今（27日）上午8時增強為輕度颱風（相當於熱帶風暴至強烈熱帶風暴），未來將朝呂宋島一帶移動，到呂宋島前會持續增強，有可能會增強為中度颱風（相當於颱風）。

天文台早前表示，西北太平洋廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，本周後期靠近呂宋一帶，之後會轉向東北方向移動。熱帶氣旋實際在哪裡轉向取決於高空反氣旋位置，雖然各大電腦模式有分歧，但即使熱帶氣旋在偏西位置轉向，對本港構成直接威脅機會仍然偏低。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：余思嵐

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