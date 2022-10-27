【日本開關】東京親子遊3大樂園推介　職業體驗＋科技遊戲＋迷你模型【內附連結】

▲ Little Planet DiverCity Tokyo Plaza結合了科技與遊戲的新穎體驗。(圖片由樂園提供)

日本一向是一家大小同遊的好選擇，貪其有超多親子友善設施，同時亦有不少大人小朋友都適合的親子樂園，包括體驗不同職業的KidZania、結合光影設計與感官體驗的Little Planet DiverCity Tokyo Plaza，以及世界最大規模的動態迷你模型樂園SMALL WORLDS TOKYO。這三個樂園全都是室內場，不怕日曬雨淋，小朋友可以盡情放電玩樂。

1.台場Little Planet DiverCity Tokyo Plaza︰科技與遊戲

樂園結合了科技與遊戲的新穎體驗，創造出適合小朋友獨自思考、學習，以及與他人互動的世界。常設的DiverCity Tokyo Plaza館提供11項動腦又能活動身體的創新體驗設施，結合了互動型益智遊戲與最新科技的AR設計。當中有AR玩沙遊戲，可依據小朋友挖掘或堆積的沙堆形狀來顯現出高山或大海等自然景觀。另有繪畫3D賽車的SKETCH RACING，將小朋友手繪的賽車，呈現在數位賽車場上競賽。

Little Planet DiverCity Tokyo Plaza

地址：東京都江東区青海1-1-10 DiverCity Tokyo Plaza 5F

時間：11am-8pm、10am-9pm(六日、假日)

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2.豐洲KidZania Tokyo︰職業扮演

樂園提供約100種的職業角色體驗，小朋友可挑選喜歡的工作，穿著與現實生活中一模一樣的職業服，體驗不同職業的樂趣。館內的社區街道以現實的3:2比例來打造，設有60座展示館，當中可體驗飛機師、消防員、警察、麵包師傅等。

在入場前可先選好5至6種職業體驗，每節約30分鐘，這才能完善運用玩樂時間。而工作獲得酬勞——專用貨幣「KIZZO」，小朋友記得拿去銀行開設帳戶，建立理財概念。

▲ KidZania Tokyo提供約100種的職業角色體驗。(圖片由樂園提供)

KidZania Tokyo

地址：東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲1 ノースポート3F

時間：第一時段9am-3pm、第二時段4pm-9pm

有明SMALL WORLDS TOKYO︰動態迷你模型

總面積達8,000，融合日本獨到細膩的手工技術與最新科技，以1/80比例來打造場景，正是世界最大規模的室內迷你模型主題樂園。館內分為太空中心、世界街道、美少女戰士、關西國際機場、新世紀福音戰士第3新東京市等6個展區。當中的新世紀福音戰士格納庫區，收藏著初號機、零號機、2號機，還會真實上演使徒來襲時的出動場面。

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另一賣點是遊客可把自己變成模型小人，在這模型社區住上一年。只要購買「附居民權的模型計畫」票券，以最新3D掃描器拍攝本人的等身像，製作一模一樣的1/80比例模型，接著隨意選擇擺放的區域，期限為一年。

SMALL WORLDS TOKYO

地址：東京都江東区有明1丁目3ー33 有明物流センター

時間：11am-7pm、11am-8pm(六日、假日)

記者︰劉妙賢

