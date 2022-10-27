【第五波疫情】下周四起食肆解除堂食時間限制　燒烤場地重開、室內多場地可除罩拍照【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（湯致遠攝）

新冠疫情持續，醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏今日（27日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

【16:38】

李夏茵指，政府考慮放寬防疫政策有3個主要考慮因素：

1. 確診數字會否持續上升，重症數量增多，令醫療體系超出負荷

2. 放寬政策等否提供經濟動力，影響民生情況

3. 政策上的一致性

【16:35】

李夏茵指，有關免針紙案，直至現時為止，7位醫生所發出免針紙約有19,000張仍然有效，當中有約10%人已打1針，約800人在9月27日後已取得新免針紙。

【16:30】

李夏茵表示，有關0+0的考慮，她指現時海外輸入個案升幅達10%，考慮放寬0+0風險較大，有違可控風險原則，故要謹慎考慮。

【16:25】

政府於本周二（25日）刊登憲報，訂立《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》，賦權醫務衞生局局長，當有合理理由懷疑某註冊醫生發出豁免證明書前未有進行臨床評估，可宣告特定的豁免證明書失效。

被問及是否涉未審先判，李夏茵回應表示，有醫生一天內發出數百張免針紙，質疑在道理上而言，他們短期內如何可做詳細身體檢查，發出免針紙，認為並不涉及未審先判。

【16:15】

李夏茵宣布，下周四（3日）起放寬一系列防疫政策：

1. 燒烤場地重開

2. 解除對餐飲、酒吧等處所堂食時間限制

3. 在各場所舉行的活動，台上拍照可豁免戴口罩。

【16:10】

關慧敏指，31個月大男嬰情況危殆，仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部。另有一名21個月大女童，她在10月22日發高燒、氣喘、胃口差入院，其後確診，情況穩定在10月26日出院。惟昨日因氣喘、嘶哮症再度入院，情況一度危殆，現要呼吸機呼吸，現情況轉為穩定。她已打2針，並發現其同時感染新冠及另一種病毒。

【16:05】

張竹君表示，過去1星期，每日確診數字有輕微升幅，上升5.4%，其中輸入個案上升10.6%，死亡個案穩定。變異病毒方面，仍以BA.5為主，佔87.5%，輸入個案中XBB佔較大一部分。老人院舍或殘疾院舍個案仍然平穩。全世界而言，總體數字有15%下跌，BA.5病毒佔大多數，亦有其他變異病毒株開始出現，澳洲個案繼續上升，但升幅有減慢；英國BA.5個案較多；美國BA.5佔大部分；南半球紐西蘭BA.5佔大部分；新加坡XBB個案佔較多，已超54%，但入院及嚴重個案並未有特別增加。

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記者：黃穎津