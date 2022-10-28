報告 -【TOPick 好物試用】花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒裝(價值$498)

試用專員：Monica Mok

很高興有幸被選中作為TOPick好物試用專員，可以參與「花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒裝」試用活動。老實說，沒有誇張，這是我今年見過的月餅禮盒當中，最華麗璀燦的一款，收正實物時真的十分驚喜，有喜出望外的感覺。

一打開淡粉色的方形禮盒，便見到精緻的立體水晶花藝膠片。首先依照指引把手機亮度調到最光，然後播放自己喜愛的影片，再把手機橫向放在禮盒的第一層中間，合上禮盒後，景象便會立體地投影在錦花上，頓時感覺置身迷你個人影院。

至於月餅，無論外型及味道都完全沒有令我失望。盒內有3件經典奶黃口味、3件焦糖咖啡及2件蜜瓜芝士味的流心手工月餅。 食評如下：

1）經典奶黃：流心奶黃香軟幼滑，鹹蛋黃咸香味濃 ，餅皮酥化。

2）焦糖咖啡：炭培咖啡香氣濃郁，配上香甜可口的焦糖味，最適宜配咖啡一起享用。

3）蜜瓜芝士：這是三款口味中最獨特的，沒想過芝士跟蜜瓜味道竟會如此配合，完全沒有違和感。

總括來說，「花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒裝」真是集觀賞、食、玩於一身！令人更期待「花玥」今後的產品。

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試用專員：Chan Wai Sa

這盒花玥流心月餅包裝十分吸引和漂亮，加上光影的映襯更是與別不同，家人都很喜歡，它的味道也相當不錯，特別是流心奶黃月餅，我特別喜歡，吃的時候月餅有流心的效果，而且味道不會太甜，月餅盒也十分精緻，可用作飾盒使用，一舉兩得。

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試用專員：CCX

想不到今個中秋佳節我可以有幸同屋企人一齊分享《花玥》流心手工月餅雜錦禮盒，呢款係全新茶香月餅黎，配上水晶花藝立體投影盒，就好似繁花燦爛盛放，月餅禮盒包裝精美，而且竟然內有乾坤，可以化身成為萬花立體投影盒之外，仲有一朵嬌艷動人的錦花置於雙層粉盒之上。真係有得玩又有得食呀，所以我兩個小朋友都好開心，佢哋話好靚同埋最緊要係可以有多一份娛樂，的確好吸引呀！下年我哋都要買定盒《花玥》流心手工月餅先。

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試用專員：李華銀

非常感謝TOPick今次的好物試用活動，令我地係今個中秋節收到一個咁靚的，仿如一個萬花筒月餅盒。簡單一部手機使用唔同的試用影片，水晶花於黑夜中閃閃發光，周遭的街坊都對我地呢個花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒非常之好奇，爭相對我地呢個咁靚的水晶花月餅盒影相，月餅款式阿爸最愛陳皮普洱味，話似即沖普洱一樣，而我喜歡芝士奶蓋白茶味，好似茶飲店味道，成朵花咁靚的月餅。

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試用專員：Mingleeco

睇見水晶花就超鍾意.佢仲可以做成投影效果. 就好似一朵立體既花呈現響眼前一樣. 雙層盒子設計. 食完月餅仲可以留低盒子用作收納. 既美觀又實用. 又環保. 打開粉盒. 一朵朵精緻既玫瑰靚到唔捨得食. ,至於月餅方面有3款. 焦糖咖啡. 蜜瓜芝士. 同經典奶黃 ,食前用微波爐叮10秒,味道用更香濃. 流心效果會更特出.

經典奶黃因為加入左椰漿, 所以有淡淡既椰漿香氣,配上香濃鹹蛋黃同幼滑既奶黃. 口感滑溜. 連埋牛油香既表皮夠酥化. 啖啖滋味

焦糖味咖啡, 聞到濃濃既炭培咖啡香氣, 咖啡迷一定唔好錯過

蜜瓜芝士味, 同一時間味蕾會嚐到芝士同淡淡既蜜瓜味. 兩者配合恰到好處. 中和左味道. 想試新口味既人可試試

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試用專員：Janet Yeung

呢盒花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒裝，真係好正！個粉紅色盒好大好靚，一打開個盒，仲有個好靚既立體花。

裏面有三款月餅，分別係奶皇流心月餅，焦糖咖啡流心月餅同埋蜜瓜芝士流心月餅。

奶皇流心月餅： 有香濃鹹蛋黃流心，非常香同好味

焦糖咖啡流心月餅：好濃既炭培咖啡香氣，仲有淡淡既焦糖味但又唔會好甜，鍾意飲咖啡既人士絕對不能錯過

蜜瓜芝士流心月餅：呢個味道非常獨特，好少有，淡淡既蜜瓜味好清新

食完月餅，仲可以留返個盒裝飾物添！

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試用專員：Leave Wu

先講花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒裝嘅外表，高貴美觀，有份量，送禮一流，唯一設計不足就係投影功能，要放手機入去盒度，實在不方便，亦不能長期開住，如果可以開制即可亮燈，後果會更吸引同方便。

另外，月餅非常好味，有焦糖咖啡、芝士蜜瓜味、經典流心奶皇味，呢3款味道都好好味，值得買。

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試用專員：Nicky Ng

呢盒花玥月餅入邊有三款口味，每款嘅流心都做得好出色！焦糖咖啡味食落香口唔會太甜，好適合我呢啲減醣人士食用。流心奶黃質感綿身鹹甜適中，略嫌蛋黃唔夠香。而我個人最鍾意係蜜瓜芝士味，好似食緊芝士蛋糕咁，好滑好濃郁，如果蜜瓜味再重啲再正啲！

盒上面嘅立體花投影好特別，可以播放花玥自家投影片段，非常適合打卡，而且仲好有中秋節日氣氛！包裝盒食完可以用嚟放屋企飾物，送禮自用都大方得體。

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試用專員：Ho Man Yiu

這次收到的是花玥流心手工月餅經典雜錦禮盒裝，內有八粒手工月餅，三個口味：焦糖咖啡、經典奶黃和蜜瓜芝士。

焦糖咖啡月餅加熱後，濃濃的咖啡香氣撲鼻而來，一口咬下濃厚的咖啡流心和淡淡的焦糖香，實在是令人十分驚喜。

奶黃月餅的餅皮有香濃的牛油味，配上香濃鹹蛋黃，令人一試難忘。

蜜瓜芝士味月餅的蜜瓜味道原來是由數款芝士混和而成，簡直是衝擊味蕾之作，口感非常特別。

這款手工月餅的包裝盒也很有心思，內有乾坤，一打開就變成身為一個華麗水晶花藝的立體投影盒。可以把和家人好友的影片放在第一層的抽屜中，再把盒子蓋上，就能把影像投射到天花板上。能和親朋好友一邊吃著手工月餅，一邊欣賞著以往遊歷的時光，這個中秋真不一樣!

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試用專員：Candy Bei

我很開心收到TOPick的電郵通知，我可以參加TOPick x 花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影系盒裝，成為這一次的好物試用專員。

我取得花玥禮盒的一刻覺得很驚喜，包裝盒已經非常非常漂亮，我相信是大部份女仔都喜歡的淡粉紅色禮盒，回家打開禮盒跟着是另一份驚喜。一朵繁花似錦、燦爛盛放的牡丹花活現眼前，牡丹花做得很精緻，我感受到花玥對客人的祝福心意。 花玥的月餅口味都沒有令我失望，第一次試食花玥的經典奶黃味、焦糖咖啡味、蜜瓜芝士味，每個餅皮都很有香味，餅餡甜而不膩，三款都各有特色，我對每款口味都很喜歡，我們一家人在中秋節都吃得很開心，多謝TOPick和花玥的心意。

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試用專員：Noel Fan

花玥製作了香港本地創意月餅靚到像鮮花一樣，讓我向各位朋友介紹一下花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒試用後的感覺。

盒內包含了有3粒經典奶黃口味、3粒焦糖咖啡及2粒蜜瓜芝士口味。

經典的奶黃口味我在微波爐叮了30秒，再用刀子一切開流心奶黃就流出來，而且聞到很香濃的奶黃香味，放入口中更吃到椰漿、鹹蛋黃、牛油的味道，令我覺得齒頰留香。

我自己本身都喜歡喝咖啡，焦糖咖啡味流心月餅是我的最愛，用刀切開濃郁的炭燒咖啡香味溢出，我開頭以為加了焦糖會非常甜，我很怕太甜的月餅太膩口會想喝水，結果甜而不膩，我最愛這焦糖咖啡味道。

最後一款蜜瓜芝士味流心月餅 想法非常新穎，我想信只有花玥出了這口味，開頭我以為甜的蜜瓜和鹹的芝士放在一起會很奇怪，猜想不到淡淡的蜜瓜香味配合芝士是如此的“夾”。

我下一年都會買來送給家人， 花玥的月餅禮盒太靚，還可以當首飾盒呢，多謝TOPick和花玥。

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試用專員：Sarah Chiang

過往都是吃傳統月餅或者一些“大品牌”的奶黃月，已經吃得很膩很悶，無論包裝上定味道上已經沒有什麼特別。

今次是我第一次接觸本地品牌花玥100%手工製月餅，花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒很吸睛，我見到一刻都「嘩」了一聲說很漂亮呀！我深信下年中秋節會改買花玥流心手工月餅的了。原因好簡單，我感受到花玥所做的月餅是有「心」。

我送月餅給家人是一份祝福，希望一家吃月餅時是團圓幸福的，並不是「交功課」而送禮。

牡丹花象徵圓滿和富貴，我打開花玥水晶花藝立體投影禮盒一朵牡丹花就出現眼前，只要用手機掃QR Code還能投影都一段影片在牡丹花上，這已經是有「心」意的設計，希望收到的客人都圓滿富貴。

月餅味道方面突破傳統，除了經典奶黃味，還創造出焦糖咖啡味，蜜瓜芝士味，每一款都流心，每一啖都令人回味無窮，好好味，這是精「心」的傑作。

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試用專員：Peter Wong

花玥是本地品牌，每款月餅都是100%本地純手工製作。我記得【花玥】名字其中一句寓意是「記住每一次幸福的感覺，迎接下一次美好的來臨」，每個中秋節食月餅都是想和我屋企人好好分享，一家人團團圓圓就是幸福，但幸福並不是必然的，好好珍惜身邊的人，期待下一個中秋節全家人都可以齊齊正正。

花玥包裝盒很靚，盒上有朵牡丹花，用手機透過素描禮盒中的二維碼挑選喜愛的影片，把手機放在盒的第一格，投影片就會透射在牡丹花上。禮盒亦很堅固，可以用來裝手飾品或者做裝飾品，完全不會浪費。

第一次嘗試100%的花玥手工月餅感覺很驚喜，每個月餅都是花的形狀，在外觀上已經吸引，我打了卡很久，影相影到手軟，不是太捨得食。味道方面除了有傳統經典奶黃，其餘兩款都是新口味月餅，包括焦糖咖啡和蜜瓜芝士，我全家人都覺得很特別，以為這些咖啡味或者蜜瓜味只能在冰皮月餅食到，估不到在手工月餅上能食到，甜而不膩，齒頰留香。

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試用專員：K

在水晶花下面有兩層放月餅既抽屜，每層4個。流心月餅的餅面是牡丹花，非常精緻，較市面其他印牌子名稱既月餅更為特別

一盒8個月餅，有3款味道，流心效果都很好，但月餅膠袋上沒有標示，由於奶黃及蜜瓜都是金黃色外型 (蜜瓜略為淺色少少) ，所以比較難以分辨

奶黃流心月餅：傳統的味道，好食

焦糖咖啡流心月餅：咖啡味不算濃，加上有焦糖流心所以不苦，我本身不太喜歡飲咖啡也接受到

蜜瓜芝士味流心月餅：見到這個配搭覺得幾有創意，可惜食落就像一個普通的奶黃月餅，完全食唔出蜜瓜及芝士味，我還以為自己拿錯了奶黃味。之後睇返成份表，原來除了多左芝士及芝士粉外，成份基本上與奶黃味是相同

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試用專員：Elaine

好高興獲得TOPick好物試用的花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒裝！這是我在中秋佳節，收過最靚的其中一盒月餅。水晶花藝立體投影禮盒裝不但吸睛，連流心手工月餅都好好味！每盒內有4粒經典奶黃味及4粒焦糖咖啡味的流心手工月餅。而我個人最愛吃經典奶黃味，因為月餅內餡注入香濃幼滑蛋黃流心，每一口充滿蛋黃咸香，令人一試難忘。在這個溫馨及充滿愛的中秋節享用花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒裝，真的充滿節日驚喜。

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試用專員：

我個人較喜歡吃芝士奶蓋白茶味，吃了後就覺得飲了一杯芝士奶蓋，加上我是一個喜歡芝士控的人，無芝士不歡。

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試用專員：Didi

首先當然要一讚月餅禮盒非常精緻，粉紅色滿滿少女心 💕 中間嗰朵立體花非常吸睛。使用方法亦都非常簡單，只要響YouTube播住花玥條專用link，再擺個電話響花下面，就可以睇到靚靚既幻燈片～

月餅總共有八粒三隻口味，分別係：奶黃、蜜瓜芝士同焦糖咖啡。月餅本身唔使加熱都有流心效果，個人覺得用微波爐叮十秒就暖啲好食啲。焦糖咖啡一打開包裝就聞到陣陣咖啡香，一咬落去就立即食到焦糖流心同炭燒嘅味道。奶黃就咸香味重，濃濃奶皇味。蜜瓜芝士就兩隻味都同時食到，口感QQ呢個配搭唔錯

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試用專員：Kwok Tsz Ying Janice

花玥流心手工月餅連水晶花藝立體投影禮盒裝，收到後十分感動，包裝大大盒，非常得體，送禮自用都開心。一打開，原來有兩層，每層4個迷你月餅，共8個，有奶黃和咖啡兩種口味，奶黃味香甜，咖啡味香濃，都非常可口！

打開盒子，最頂層有一朵立體透明膠花，看完指示，上YouTube開了一個盒子上建議的短片，片中是一些圖案和顏色的變化效果，配合音樂。按指示把家中燈光關掉，把播放短片的電話調到最光，放入第一層，即是花朵的下面，就會看到花朵在不斷變色，很有趣！有一點可惜是，電話屏幕太細，不能把所有光投影到整朵花，只有中心位置才看到，如果用大一點的平板電腦，又不能完全放進第一層。

無論如何，還是很欣賞這個產品創新，比一般的月餅更有話題！