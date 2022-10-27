【忽然心動】馬志威被道具刀𠝹傷眼角　女神陳欣妍初嘗動作戲

青春愛情喜劇電影《忽然心動》由江𤒹生 (Anson Kong)、吳千語、栢天男 (Adam)、蘇皓兒 (Chloe)、馬志威、湯洛雯、白只及陳欣妍 (Shirley) 主演。

今日發佈終極海報，只見八位演員齊聚一堂齊齊展現笑顏，配上粉紅背景，顯現出電影將會帶來幾段甜蜜有趣的關係故事！雖然電影是愛情喜劇，但也有一些動作場面，當中馬志威及陳欣妍更於拍攝時發生意外！

馬志威被𠝹傷眼角

馬志威（Edward）在《忽然心動》中飾演花心男，一腳踏兩船同時戀上陳庭欣（Toby）及周子馨（Julia），東窗事發後即被Toby及Julia聯手去到醫院報復，兩女不停向Edward揮刀攻擊，Edward就用熱水壺左擋右避，但混亂中Edward不幸被Julia用道具刀𠝹傷眼角，即時見血，Edward起初還以為無事想繼續拍攝，又安撫Julia說：「唔緊要、唔緊要，好小事！」幸好最終沒有大礙。

Julia對誤傷Edward後大感抱歉，而劇組亦馬上為Edward洗傷口及塗藥，馬志威表示：「這場戲Toby 和Julia拿著又刀又叉攻擊我，拍攝不免會有意外，也只是小小皮外傷，只要不影響到拍攝進度就沒問題。」

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陳欣妍首拍動作戲

另外，Shirley在戲中為完成AV題目的畢業論文與白只大鬧AV電影公司，面對佈景中不同性玩具，兩人在roll機前都不停研究，正式拍攝時白只就誤將一個軟淋淋的生殖器官性玩具彈到Shirley甩掉隱形眼鏡，相當蝦碌！

Shirley解釋白只原本要將性玩具彈向泰臣，說：「但白只不小心彈落我眼度，弄得隱形眼鏡都脫掉，我看回playback覺得好搞笑！」

Shirley續透露這場戲是自己人生首場動作戲，需要起腳踼向武師逃跑，她自爆：「我不小心一腳踢到武師的重要部位，所以辛苦師傅了，而且拍攝時要起腳又用手，我平常都有做gym，但想不到第二日起身時脫不了衣服，因為我舉不起雙手！」

雖然如此，但如果將來要拍動作片Shirley也會接受挑戰：「有志者事竟成！我相信憑著努力是可以做到！」

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