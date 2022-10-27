【新日落打卡點】東涌東擬建海濱觀景台　一眼睇哂日落及飛機升降

▲ （區議會文件圖片）

東涌東擴展區填海而成，位於迎東邨與小蠔灣之間，未來將提供大量房屋單位，包括東涌第99區和第100區萬伙公屋。土木工程拓展署向區議會提交文件，介紹該區休憩用地的設計概念，包括擬建海濱觀景台等；觀景台西望赤鱲角機場，相信景觀開揚，日後除可欣賞飛機升降，更可觀賞日落，或成新的打卡熱點。

據署方提交文件，整個休憩用地規劃以創造充滿活力的綠化園境為整體設計概念，倡導生態與發展共融，揉合海岸生態、休閒和健康生活等元素，為不同年齡及興趣的市民提供一個多元化的戶外空間。建議主題區可劃分為多個不同的部分，包括海濱長廊、中央綠園、綠化園境地帶和單車公園暨極限運動場。

東涌新市鎮擴展計劃將會提供約6.21萬個住宅單位，整體公私營房屋比例約為72:28，可容納約18.4萬新增人口，預計可在2024年起分階段完成。

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責任編輯：陳梓蔚