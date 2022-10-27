【大型盛事】香港單車節12月18日舉行　參加者須打三針疫苗

▲ 香港單車節將於12月18日舉行。（黃建輝攝）

旅發局今（27日）宣布闊別4年的「新鴻基地產香港單車節」將於12月18日舉行，周六起接受報名，參加者均須接種3針疫苗。活動設6個項目，名額3000人，其中「50公里組」及「30公里組」供公眾報名參加，路線覆蓋「三隧三橋」，遍及全港6區的主要幹道及多個地標，成第五波疫情以來本港最大的戶外體育盛事。

香港單車節設6大項目，包括50公里組、30公里組、總裁慈善際名人單車遊；男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽。前兩者供所有公眾報名，但除符合特定資格的人士外，所有參加者均須通過11月19及20日由大會安排的單車技術評核；而比賽路線中也設各檢查站，參加者若未能於指定時間內抵達，須繞道或登上大會的收容車。

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其中50公里組會由尖東出發，途徑尖沙咀文化中心、ICC環球貿易廣場等多個地標，路線亦會覆蓋青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋及南灣隧道等，若天氣理想有機會在回程欣賞日出。旅發局稱，由於覆蓋「三隧三橋」，沿途有多段斜坡，建議參加者平均時速需達29公里，適合具速度耐力及豐富經驗得單車手。

至於30公里組，參加者也會由尖沙咀出發，途徑環球貿易廣場，並會登長青隧道、南灣隧道及昂船洲大橋。旅發局稱，昂船洲大橋斜度約4%，若遇逆風會較為吃力，下斜時亦講求控車技術，建議參加者平均時速要達24公里，適合有騎行經驗的單車愛好者參加。

單車節也設三項賽事，包括男、女子公路繞圈賽及隊際計時賽，賽事會沿尖沙咀梳士巴利道及紅磡繞道以繞圈方式進行，每圈長約3.7公里，參加者須曾報名參加2018年至今年由中國香港單車總會、國際單車聯盟及香港三項鐵人總會所辦的賽事等。

單車節周六起接受報名，11月6日截止，所要參加者年齡須介乎16至70歲，且不論曾否確診均須接種三針疫苗，並要在活動48內核酸檢測及取陰性結果，而活動當日也須快測陰性。50及30公里組報名費為650及330元，其餘賽事報名費則由400至1.5萬港元不等。報名費包，核酸檢測、快測包、選手包和紀念單車服一件；以及完成30及50公里者可獲獎牌及電子證書。

因應活動安排，12月18凌晨1時起，多區將分階段封路，出入機場方向均不受影響，青馬大橋上層往九龍方向將會在上午7時15分重開，而大部分主要幹道及道路則會在上午9時分階段解封，下午4時30分前將全部重開。

被問到包括新冠康復者均須接種3針會否影響參加意欲，旅發局主席彭耀佳稱，參加者須接種3針是政府的要求，但相信香港3針接種率高，且活動也已舉辦多年很馳名，相信仍具相當大吸引力，又稱若反應踴躍，會爭取更多加開更多名額。

至於參加者的服飾要求，彭耀佳指大會有提供單車服，又稱每個人均可以自行選擇想穿的及合適的賽事服裝，都均要依法。

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記者：黃小冰