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【愛護毛孩】動物英雄聯盟推人寵步行籌款　6大活動助流浪動物

休閒消費 16:05 2022/10/27

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「One Step One Paw 2022」日前舉辦啟動禮。

主人帶狗狗外出散步，不但可以讓牠保持運動量，更可齊齊「出腳」儲里數，幫助無家的毛孩！動物英雄聯盟Paws Hero今年11月繼續舉辦「One Step One Paw」，鼓勵主人利用手機應用程式紀錄每次散步的里數，籌集資金為浪浪之家及動物英雄聯盟教育中心帶來即時支援。

「One Step One Paw 2022」日前舉辦啟動禮，為活動打響頭炮。動物英雄聯盟創辦人林顥伊博士，JP、香港動物輔助治療協會創辦人及服務總監Debbie Ngai、浪浪之家創辦人April Yi、專業犬隻訓練師Eric Lee以及是次活動多位贊助商，一同出席禮呼籲市民及各位寵物主人響應活動，為浪浪之家拯救及照顧受傷的動物，以及動物英雄聯盟教育中心的教育工作籌款經費。

除了人寵步行籌款，One Step One Paw 更設有六大支持方法，讓主人與毛孩一同做善事，齊齊幫助無家毛孩。包括：

1/ 主人毛孩同行

One Step One Paw鼓勵主人與毛孩同行每一公里，贊助商包括香港江蘇青年總會、置富Malls、My Little Korner、PetSpot及永義香港有限公司，將捐出合共港幣8元給予浪浪之家及動物英雄聯盟教育中心。於當月內提交最多里數的13位毛孩，更能夠獲贈由愛心贊助商位您寵贊助的精美禮品包一份。

呼籲市民及各位寵物主人響應活動。

2/ 超級配對捐款 

不論有沒有養寵物，只要捐款港幣300元或以上，愛心贊助商亦會捐出港幣300元予 One Step One Paw，機構亦會送出嗅聞墊給予你的毛孩使用，鼓勵更多市民一同踴躍捐助。

3/ 跟毛孩居家齊運動

即使足不出戶，都可以在家中跟毛孩一起做運動來籌款！無論是瑜珈、平板支撐、仰臥起坐或者其他運動，記得讓你的毛孩陪伴在旁！玩具毛孩都無任歡迎，而你每提交一張相，愛心贊助商就會捐出$5以表支持。

主人與毛孩一同做善事。

4/ 自製籌款網頁

各位都可以自製籌款網頁，讓親友支持你跟毛孩的善舉！在完成由你所定立的里數之後，不但可以爭取贊助商的善款，亦可召集親友為你的個人籌款目標努力，一同集合更多力量，為毛孩福祉出多分力！

5/ 慈善嗅聞工作坊

嗅聞對於狗狗有很多好處，更有專家指出20分鐘的嗅聞活動，相等於1小時的散步，能夠刺激狗狗的大腦，讓毛孩更精靈更健康。One Step One Paw特意為各位主人舉辦工作坊，讓你們可以與愛犬一齊練習，讓這個有益身心的活動成為日常！

6／ 浪浪之家領養日

領養代替購買！受惠機構浪浪之家待家毛孩，期盼遇上對的終身家人。各位愛心人士歡迎出席領養日，跟毛孩們互相認識，尋找彼此的幸福。

（詳情可參閱One Step One Paw專頁）

記者：Eric
 

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