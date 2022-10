【愛護毛孩】動物英雄聯盟推人寵步行籌款　6大活動助流浪動物

▲ 「One Step One Paw 2022」日前舉辦啟動禮。

主人帶狗狗外出散步,不但可以讓牠保持運動量,更可齊齊「出腳」儲里數,幫助無家的毛孩!動物英雄聯盟Paws Hero今年11月繼續舉辦「One Step One Paw」,鼓勵主人利用手機應用程式紀錄每次散步的里數,籌集資金為浪浪之家及動物英雄聯盟教育中心帶來即時支援。

「One Step One Paw 2022」日前舉辦啟動禮,為活動打響頭炮。動物英雄聯盟創辦人林顥伊博士,JP、香港動物輔助治療協會創辦人及服務總監Debbie Ngai、浪浪之家創辦人April Yi、專業犬隻訓練師Eric Lee以及是次活動多位贊助商,一同出席禮呼籲市民及各位寵物主人響應活動,為浪浪之家拯救及照顧受傷的動物,以及動物英雄聯盟教育中心的教育工作籌款經費。

除了人寵步行籌款,One Step One Paw 更設有六大支持方法,讓主人與毛孩一同做善事,齊齊幫助無家毛孩。包括:

1/ 主人毛孩同行

One Step One Paw鼓勵主人與毛孩同行每一公里,贊助商包括香港江蘇青年總會、置富Malls、My Little Korner、PetSpot及永義香港有限公司,將捐出合共港幣8元給予浪浪之家及動物英雄聯盟教育中心。於當月內提交最多里數的13位毛孩,更能夠獲贈由愛心贊助商位您寵贊助的精美禮品包一份。

▲ 呼籲市民及各位寵物主人響應活動。

2/ 超級配對捐款

不論有沒有養寵物,只要捐款港幣300元或以上,愛心贊助商亦會捐出港幣300元予 One Step One Paw,機構亦會送出嗅聞墊給予你的毛孩使用,鼓勵更多市民一同踴躍捐助。

3/ 跟毛孩居家齊運動

即使足不出戶,都可以在家中跟毛孩一起做運動來籌款!無論是瑜珈、平板支撐、仰臥起坐或者其他運動,記得讓你的毛孩陪伴在旁!玩具毛孩都無任歡迎,而你每提交一張相,愛心贊助商就會捐出$5以表支持。

▲ 主人與毛孩一同做善事。

4/ 自製籌款網頁

各位都可以自製籌款網頁,讓親友支持你跟毛孩的善舉!在完成由你所定立的里數之後,不但可以爭取贊助商的善款,亦可召集親友為你的個人籌款目標努力,一同集合更多力量,為毛孩福祉出多分力!

5/ 慈善嗅聞工作坊

嗅聞對於狗狗有很多好處,更有專家指出20分鐘的嗅聞活動,相等於1小時的散步,能夠刺激狗狗的大腦,讓毛孩更精靈更健康。One Step One Paw特意為各位主人舉辦工作坊,讓你們可以與愛犬一齊練習,讓這個有益身心的活動成為日常!

6/ 浪浪之家領養日

領養代替購買!受惠機構浪浪之家待家毛孩,期盼遇上對的終身家人。各位愛心人士歡迎出席領養日,跟毛孩們互相認識,尋找彼此的幸福。

(詳情可參閱One Step One Paw專頁)

記者:Eric