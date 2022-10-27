【大灣區】設融入國家發展大局督導組 李家超︰冀令兩地政府達到「全接觸」

▲ 李家超表示，年內會推出「創新科技發展藍圖」 （政府新聞處提供）

《施政報告》提出成立由特首李家超擔任組長的「融入國家發展大局督導組」，李家超形容，這是本屆政府全新構建的頂層治理體系，將領導的機制強化為「1+3」的四人領導。他期望，督導組未來推展工作時，可令港府和內地不同單位達到「全接觸」，進一步打通大灣區的人流、物流、資金流、信息流，加強大灣區城市之間的高水平合作、高質量發展。

李家超今日出席一個論壇時表示，在共同推進大灣區進一步發展上，港府會從三方面措施着手，包括建立治理體系、鞏固傳統產業、發展新興產業。

其中，建制治理體系方面，包括成立融入國家發展大局督導組，他提到，未來3位副組長會獨當一面地，在他們的政策範疇領導各局長，從策略和宏觀角度推進跨局、跨部門工作，加強與內地的溝通。



鞏固傳統產業方面，李家超指出，國際金融、航運、貿易中心，時香港固有優勢，但絕不能滿足於現狀，更要推陳出新。至於發展新興產業方面，李家超強調，要讓「北部都會區」發揮超越地理界綫限制的協同效應，與廣東省、深圳市和大灣區其他城市共同創造「一加一大於二」的價值。北部都會區會以「國際創科新城」為主軸，通過比鄰深圳的地利，把西邊、中部及東邊分別發展成核心商業區、多元創新試點和康樂旅遊景點等。

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責任編輯：趙居逸