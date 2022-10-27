【海洋公園】11.5至6舉行野生淡水龜保育日　甘比：從小培養女兒環保意識

▲ 淡水眼斑水龜。（曾耀輝攝）

香港海洋公園保育基金11月5日至6日舉行「第27屆海洋公園保育日」，宣布今年保育日的主題為「齊心守護野生淡水龜」，邀請市民攜手守護香港的原生淡水龜。公眾可透過今年落成的淡水龜教育展覽，近距離觀賞現時估計全港不足100隻的眼斑水龜。

保育特使陳凱韻（甘比）表示，保育是一件持之以恆的事，她會從小培養小朋友的環保意識，養成一個生活習慣，明白保育的重要性，延續保育的工作。

香港海洋公園保育基金總監布文傑表示，不同的人類活動令本地原生淡水龜的數量急劇下降。本地淡水龜物種的保育狀況比大熊貓更為瀕危，大多數野生種群因非法捕獵而滅絕，據本地專家估計現時香港的群落極有可能是華南地區其中一個僅餘的種群。因此，保育基金透過近年展開一個遷地保育計劃，成功繁殖首隻眼斑水龜，為計劃帶來初步成果。園方期待恢復本地淡水龜種群在野外的數量，亦希望今次的保育日能夠喚醒市民對本地淡水龜的關注，更加愛惜和保護香港的自然生態環境。

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環境及生態局副局長黃淑嫻指出，要持續保護香港豐富的生物多樣性，實有賴各方的支持和努力。政府與保育基金多年來合作無間，攜手加強保育本港野生動物，包括合作推行海洋生物擱淺調查、野生猴子絕育計劃及海馬普查等。政府亦一直致力打擊非法野生動物狩捕及貿易，漁農自然護理署和警方不時採取聯合執法行動，以保護本地野生物種及瀕危物種。此外，漁護署已將部分擁有多種或罕見物種的天然河溪，列為「具重要生態價值河溪」，以加強保護其自然狀態和生態價值。未來數年，政府將推動多項自然保育措施，繼續致力保護我們的自然資源。



「第27屆海洋公園保育日」舉行期間，保育基金將介紹5種本地原生淡水龜，包括烏龜、三線閉殼龜（又稱金錢龜）、眼斑水龜、中華鱉（俗稱水魚）以及大頭龜。新設立的淡水龜教育展覽展出成年的眼斑水龜，讓市民可以近距離觀察其獨特的「假眼」及行為，並設有導賞介紹淡水龜所面對的各種問題。眼斑水龜一般生活在山澗水溪，但因其棲息地遭受破壞和污染，近年更因被非法捕獵用作販賣，令牠們的數量急劇下降，種群難以回復而面臨絕種的危機。

▲ 「第27屆海洋公園保育日」舉行期間，保育基金將介紹5種本地原生淡水龜。（曾耀輝攝）

香港嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希分享了本地淡水龜的處境，指團隊近年一直在野外找尋淡水龜的足跡，卻發現非法捕獵的問題十分嚴重，估計本港數百條天然溪澗均已被不法分子搜掠，而團隊放置在野外的紅外線相機亦拍攝到非法捕獵的過程。相信若情況持續下去，本地原生淡水龜極有可能面臨功能性滅絕，希望政府能夠加強打擊非法捕獵的問題，同時亦希望公眾能夠更加關注淡水龜的保育工作，讓下一代仍然有機會能夠接觸野生的淡水龜。



保育日將安排多個教育攤位活動及工作坊，讓家長及小朋友認識保育工作及了解保護大自然環境的重要性，市民完成遊戲後更有機會獲得特色紀念品。屆時亦有科學家及保育人員為市民講解不同物種的保育研究工作和成效，讓市民能夠更清楚明白科研工作的重要性，教育下一代珍惜環境及維持生物多樣性。

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記者：陳麗娜