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【旅遊2022】大灣區航空計劃開設台北及東京航線　早機去晚機返最快12月啟航

休閒消費 17:38 2022/10/27

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大灣區航空計劃在年底開辦台北及東京成田航線。

大家購買機票前往東京及台北又有多一個選擇了! 大灣區航空繼7月首航飛往曼谷後，最近傳出將於年底開辦台北及東京成田航線。消息指，來往東京的航班是每日一班，而2條航線均設有早機去晚機返的靚時間。

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最快12月提供服務

大灣區航空。(圖片來源:網上圖片)

大灣區航空為香港第五間航空，而啟航後一直只有香港至曼谷航線。不過，根據網上航班資料庫OAG顯示，大灣區航空計劃於今年12月起新增由香港來往台北桃園的航班，而在明年1月更會開設來往東京成田的航線。有傳，兩條新航線均會使用波音737-800飛機。

票價最平$380起

根據大灣區航空官網顯示，目前設有3種航空票價，分別為單程HK$380起的「好想飛」、HK$520起的「鍾意飛」及HK$1,140起的「自在飛」。不過未知計劃新增的台北及東京新航線會否沿用此價格，相信待消息確實後，官方會公布最新資訊。

  好想飛 鍾意飛 自在飛
票價 由港幣 380 起* 由港幣 520 起* 由港幣 1,140 起*

手提行李

每件行李總長度不可超過115厘米 / 45吋

 7 公斤 7 公斤 7 公斤
托運行李 每件行李總長度不可超過 158厘米 /62吋 不適用 10 公斤 20公斤
預選座位 可選購心儀座位 可選購心儀座位 一次免費選購前排或標準座位
更改 不允許 HK$600
(改期費將按每位乘客的每個航段收取。)		 無限次

*所顯示票價為指定日期的最低票價 (2022 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 20 日)，不包括相關稅項及附加費。了解更多

    點擊圖片放大
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香港至曼谷

大灣區航空現時營運由香港來往曼谷航線。(圖片來源: klook官網)

現時營運由香港來往曼谷航線，將由10月30日起增至每日一班。大家可以選擇早機去晚機返，航班時間如下：

去程
HB681 08:00-09:55（星期四）
HB681 08:30-10:25（星期五至六）
HB683 15:20-17:10（星期日至一）
HB683 15:00-16:55（星期二至三）
回程
HB682 10:55-14:50（星期四）
HB682 11:25-15:20（星期五至六）
HB684 18:20-22:20（星期日至一）
HB684 17:55-21:50（星期二至三）

香港至台北

香港至台北航線暫定12月1日起啟航。(圖片來源: Agoda.com官網)

航線暫定12月1日起啟航，每星期有5班機，亦有早機去晚機返的選擇。暫定時間表如下：

去程
HB502 08:55-10:45(星期一、日)
HB504 18:10-20:00 (星期四、五及六)
回程
HB503 11:45-13:40 (星期一、日)
HB505 09:00-10:55(星期四、五及六)
    點擊圖片放大
    +4
    +3

香港至東京

來往東京的航班暫定於2023年1月12日起啟航。(圖片來源:livejapan.com官網)

來往東京的航班暫定於2023年1月12日起啟航，每日1有班機來往東京成田機場。同樣是早機去晚機返。暫定時間表如下：

去程
HB530 09:20-14:50
回程
HB531 16:00-20:15

以上為OAG航班資料庫列載的大灣區航空暫定新航線之相關資料。而現時官網仍未有以上新航線的相關資料，準確航班時間及票價或會再有變動，留待官方公布。其他詳細請參閱官網

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責任編緝：張懿慧

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