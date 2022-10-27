【下流上車族】林敏驄大仔超高智商讀港大神科　林肯遺傳爸爸音樂細胞成才子

▲ 林敏驄大仔好叻！

由林敏驄、江美儀、鮑起靜等主演的台慶劇《下流上車族》，在劇中林敏驄飾演的車志明，對家庭有承擔，又對太太及兩位女兒愛錫有加，絕對是一位好爸爸﹑好丈夫。

現實中他是兩子之父，與前妻陳伶俐育有兩名兒子，而他們於2008年離婚後，兩名兒子的撫養權歸陳伶俐。

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大仔IQ高達130

林敏驄的兩名兒子同是資優兒童，其中大仔林肯IQ更高達130。林肯中學於名校聖保羅男女中學畢業，其後憑DSE全科目5*或以上的成績考入港大神科IBGM（International Business and Global Management）。

林肯不但讀書厲害，更遺傳了爸爸林敏驄的音樂細胞，在中學時期已經考到鋼琴演奏級，又喜愛與朋友夾Band。

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遺傳爸爸音樂細胞

Lincoln曾在社交網分享自己出show的影片，片中所見他當時在樂隊中擔任主音，憑一把靚聲以及投入度與及懂得和觀眾搞氣氛，炒熱全場氣氛！

不經不覺林敏驄的大仔林肯已經23歲，二仔林善亦18歲成年。

早前二仔林善18歲生日，22歲就誕下大仔的陳伶俐曾表示自己沒有望子成龍的心態，兩個仔長大後都可以做自己喜歡做的事，好好發揮自己的才能，活出精彩人生。

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