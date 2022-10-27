  • 25°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 18:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【下流上車族】林敏驄大仔超高智商讀港大神科　林肯遺傳爸爸音樂細胞成才子

娛樂 17:26 2022/10/27

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

林敏驄大仔好叻！

由林敏驄、江美儀、鮑起靜等主演的台慶劇《下流上車族》，在劇中林敏驄飾演的車志明，對家庭有承擔，又對太太及兩位女兒愛錫有加，絕對是一位好爸爸﹑好丈夫。

現實中他是兩子之父，與前妻陳伶俐育有兩名兒子，而他們於2008年離婚後，兩名兒子的撫養權歸陳伶俐。

【下流上車族】鮑姐愛投訴謎底解開 　劇集帶出關懷老人家訊息夠溫馨

最新影片推介：關楓馨專訪

大仔IQ高達130

林敏驄的兩名兒子同是資優兒童，其中大仔林肯IQ更高達130。林肯中學於名校聖保羅男女中學畢業，其後憑DSE全科目5*或以上的成績考入港大神科IBGM（International Business and Global Management）。

林肯不但讀書厲害，更遺傳了爸爸林敏驄的音樂細胞，在中學時期已經考到鋼琴演奏級，又喜愛與朋友夾Band。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

遺傳爸爸音樂細胞

Lincoln曾在社交網分享自己出show的影片，片中所見他當時在樂隊中擔任主音，憑一把靚聲以及投入度與及懂得和觀眾搞氣氛，炒熱全場氣氛！
不經不覺林敏驄的大仔林肯已經23歲，二仔林善亦18歲成年。

早前二仔林善18歲生日，22歲就誕下大仔的陳伶俐曾表示自己沒有望子成龍的心態，兩個仔長大後都可以做自己喜歡做的事，好好發揮自己的才能，活出精彩人生。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【下流上車族】郭柏妍羅毓儀化身女僕齊賣萌　「A0女神」愈戰愈勇有望上位【多圖】
12:29 2022/10/26
【下流上車族】郭柏妍羅毓儀化身女僕齊賣萌　「A0女神」愈戰愈勇有望上位【多圖】
【下流上車族】林景程感覺亡母在天上保佑　演貼地小人物大獲好評
12:25 2022/10/26
【下流上車族】林景程感覺亡母在天上保佑　演貼地小人物大獲好評
【下流上車族】為上車向獨居長者公屋埋手　一文看清公屋租戶加名程序+條件
17:52 2022/10/26
【下流上車族】為上車向獨居長者公屋埋手　一文看清公屋租戶加名程序+條件
【下流上車族】鮑姐愛投訴謎底解開 　劇集帶出關懷老人家訊息夠溫馨
今日 12:18
【下流上車族】鮑姐愛投訴謎底解開 　劇集帶出關懷老人家訊息夠溫馨

你可能感興趣

【下流上車族】郭柏妍羅毓儀化身女僕齊賣萌　「A0女神」愈戰愈勇有望上位【多圖】
12:29 2022/10/26
【下流上車族】郭柏妍羅毓儀化身女僕齊賣萌　「A0女神」愈戰愈勇有望上位【多圖】
【下流上車族】林景程感覺亡母在天上保佑　演貼地小人物大獲好評
12:25 2022/10/26
【下流上車族】林景程感覺亡母在天上保佑　演貼地小人物大獲好評
【下流上車族】為上車向獨居長者公屋埋手　一文看清公屋租戶加名程序+條件
17:52 2022/10/26
【下流上車族】為上車向獨居長者公屋埋手　一文看清公屋租戶加名程序+條件
林敏驄 陳伶俐 娛樂人物職業 演員 家庭教育 家庭關係 資優教育 鮑起靜 江美儀 下流上車族

最高瀏覽

【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情
11:27 2022/10/26
【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情
【滯留日本】港人攜4歳女無法登直航機回港　哽咽「我從未去過一次日本係去得咁慘」
10:06 2022/10/26
【滯留日本】港人攜4歳女無法登直航機回港　哽咽「我從未去過一次日本係去得咁慘」
【星二代尖子】英國AL考4A*回流讀港大醫科　森美憂兒子壓力大︰由朝到晚讀書
19:26 2022/10/26
【星二代尖子】英國AL考4A*回流讀港大醫科　森美憂兒子壓力大︰由朝到晚讀書