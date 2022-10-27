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【防止賄賂】涉假資料騙聖約翰批辦急救課程　6旬夫妻遭廉署起訴

社會 16:48 2022/10/27

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廉政公署昨日(26日)落案起訴一對夫婦，指二人涉嫌分別違反《防止賄賂條例》，使用載有虛假資料的文件隱瞞丈夫利益衝突，致使香港聖約翰救護機構(聖約翰)批准他為一個由其擔任副主席的機構教授急救課程，以及企圖詐騙導師酬金。二人已獲廉署准予保釋，以待明日(10月28日)在東區裁判法院答辯。

被告黎信興，65歲，被控六項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。其妻周好月，66歲，則被控兩項企圖欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。案件於2021年4月至5月期間發生，當時黎信興及周好月同為聖約翰兼職導師。

聖約翰如接獲外間團體申請，會安排其導師在申請機構指定的場地教授急救課程。導師每授課一小時可收取酬金80元。申請機構亦可要求由指定導師任教，但聖約翰不會批准由申請機構負責人擔任課程導師以避免利益衝突。課程完結後，有關導師須向聖約翰提交學員出席紀錄。

聖約翰於2021年4月收到世界應急聯合會7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會在旺角一幢商業大廈舉辦七個急救訓練課程。聯合會並要求由黎信興及周好月擔任課程導師，聖約翰其後批准有關申請。

其中六項控罪指，黎信興涉嫌使用上述七份申請表及其相關課程出席紀錄誤導聖約翰。該些文件上顯示的資料，包括聯合會聯絡人，以及開班日期及地點疑為虛假。餘下兩項控罪指，周好月涉嫌偽稱她為上述其中兩個課程的導師，而企圖誘使聖約翰支付有關課程的酬金。

廉署調查發現，黎信興案發時是聯合會副主席。聖約翰若知道他在聯合會的角色，不會批准聯合會的申請及安排他教授有關課程。有關課程涉及導師酬金共約12,000元。聖約翰發現事件後，沒有支付相關酬金，並安排其他導師教授有關課程，其學員急救資格沒受事件影響。

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責任編輯：余思嵐
 



 

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