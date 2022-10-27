【懷孕辛酸】36歲女星患妊娠毒血症出血　自責哭訴：可能會失去BB

▲ 36歲台女星「玉兔」患妊娠毒血症，擔心影響胎兒健康。

孕媽媽懷胎10月身心承受巨大壓大，生怕出現毛病影響BB出世。台灣女星鄭如吟（玉兔）懷胎8個月，她近日拍片分享孕媽媽的心路歷程，指自己被診斷出患妊娠毒血症，她知道消息之時很無助，忍不住哭起來自責遲懷孕，未能給BB一個健康的身體。

綜合台媒報道，36歲的女星玉兔（鄭如吟）在綜藝節目《我愛黑澀會》出道，當時一眾少女又唱又跳，活力十足深受歡迎。今年3月，玉兔和交往7年的導演男友Howard結婚，不久後宣布懷孕，目前已懷胎8個月。

▲ 台星玉兔患妊娠毒血症，擔心影響胎兒。（YouTube截圖）

患妊娠毒血症憂影響BB

玉兔在社交平台經常分享靚靚的孕照及身為準媽媽的心情，於星期二（25日），她在YouTube頻道上載影片，標題為「我被診斷出有"子癲前症"，集體孕婦的夢魘！與老公吵架氣到吐血的孕媽咪。」，她患有「子癲前症」，在本港常稱為「妊娠毒血症」。

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在確診患「妊娠毒血症」前，玉兔曾有出血的狀況，一度擔心陀不穩BB，後期陀B周數多了像感覺穩定些，殊不知收到壞消息。她在影片中解釋「妊娠毒血症」對孕婦及胎兒都有很大影響，如果沒有適當治療，胎兒可能發展遲緩，甚至可能造成胎盤過早剝離而死胎。婦女在懷孕前有高血壓、肥胖、多胞胎及高齡產婦等都屬危險族群，她指自己就是中了「高齡產婦」此因素。她在影片中忍不住紅著眼哭訴自責︰

我後悔這麼晚才懷小孩……我覺得我好像沒有給他一個健康的身體，我可能會失去他……

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曾跟丈夫吵架至吐血

玉兔在懷孕初期經常會夢到自己流產，再加上有出血，心理壓力大，曾打電話給老公，可是老公工作關係沒法在自己身邊。加上受懷孕荷爾蒙影響，情緒波動很大，她曾經和豬隊友因小事吵架而生氣狂哭，甚至哭到流鼻血。有次玉兔鼻血流太多，積聚喉嚨要吐出來，變成吐血，嚇了老公一跳。可幸，夫婦兩人溝通後已沒事，彼此諒解。

▲ 3月結婚，不久宣布喜訊。（facebook圖片）

玉兔樂當媽媽，直言「晉升為孕媽咪真的是件很幸福的事」。網民紛紛為她打氣，並分享患妊娠毒血症的經歷，共勉之，「不可怕，藥物控制好，別擔心，做媽媽的孕程要開心，孩子才會感受到」和「懷孕辛苦，但看到寶寶可愛的臉，會覺得一切值得了」等。

患妊娠毒血症7大高危因素

據衞生署家庭服務資料顯示，妊娠毒血症是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，病發於懷孕中、後期或剛生產後。如孕婦有以下高危因素，她們患上妊娠毒血症的機會較高︰

本身有糖尿病、血壓高或紅斑狼瘡的病歷

過往懷孕期間曾患有妊娠毒血症

近親有妊娠毒血症的懷孕病史

高齡

是次懷孕與上一胎相隔十年

懷有雙胞胎或多胎

肥胖

除嚴重水腫外，孕婦血壓會上升和出現蛋白尿的情況，其他病徵包括嚴重頭痛、視力模糊或出現閃光、上腹疼痛、嘔吐等。妊娠併發症可引發子癇（痙攣）、或導致肝、腎、肺衰竭、凝血問題，對孕婦及胎兒的健康和性命構成威脅。

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責任編輯︰王明芳