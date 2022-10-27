【癌症殺手】台前主播罹癌病逝終年51歲　臨終遺言曝光令人鼻酸

▲ 張瑞玲生前。

台灣前電視主播、資深媒體人張瑞玲驚傳於日前罹癌病逝的消息，終年51歲。據媒體報道，其罹患的是「乳癌」，

不少曾與她合作的媒體亦紛紛發文悼念。

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▲ 張瑞玲臉書代理人於臉書上發報的貼文。

張瑞玲的臉書代理人，日前於張瑞玲的facebook上代為發報，及轉達其生前留下的遺言。fb代理人表示：

很遺憾地在這裡告訴大家，瑞玲暫時先離開我們，到無病無痛的天堂當天使去了…

遺言中張瑞玲直言，「我不想裝堅強。罹癌很痛苦，手術化療放療鏢靶免疫療法，我都試了，我沒有當逃兵，是醫生叫我放棄的！」文字中表達萬分的無力感。

張瑞玲更在遺言中表示，「我完成了遺囑、生前契約，靈骨塔（骨灰龕位)，我做好這些，醫生說我很勇敢，我把自己打理好，我認為是最負責任的表現。」。遺言中續指，在「最後這一段時間，我住在自己打造的空間，非常舒適，有兩隻貓女兒陪伴，還有一群好朋友。」。然而她更強調自己在最後的日子裡與家人刻意保持距離，「不代表我不在意他們，但這是讓彼此都舒服的做法。」

遺言最後張瑞玲更交代生病所花的費用都是自己承擔。而留下來的錢一部分會留給家人，而另一部分則已順利捐給予流浪動物與真正貧困交迫的人。

乳癌是本港女性最常見的癌症之一，乳癌的危險因子包含具家族史（至親中有小於50歲者罹患乳癌）、初經早於11歲、54歲後停經、未曾生育或35歲後才生第1胎、未曾哺乳、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌；後天危險因子則包含抽菸、飲酒、不健康飲食及缺乏運動等。

台灣乳房外科醫生陳賢典曾在《醫師好辣》節目中提醒，摸到乳房硬塊要當心，「3狀況千萬別拖」！他分析，無論是自我檢查或到院檢查時，當發現腫瘤「形狀怪怪的」就要小心，因典型良性腫瘤的形狀應該規則如圓形或橢圓形、邊界清晰、內容均勻，即可較放心追蹤。一旦看到腫瘤形狀詭異，邊界影像模糊不清，要擔心有病變風險。

至於「腫瘤穩定度」也是關鍵。陳賢典進一步指出，腫瘤穩定危險性較低，若在3至6個月短時間發現大小、形狀或內容穩定度發生變化，也必須注意。此外，一般良性腫瘤通常穩定且不會太大，當發現「腫瘤大小」超過2、3cm以上，「越大腫瘤即使外型是規則穩定的，其實還是有風險、有潛在病變危險性。」



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