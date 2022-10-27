【最新疫情】本港今新增6,062宗確診　多8名患者死亡

▲ 本港疫情持續。（湯致遠攝）

衞生防護中心今（27日）公布，本港新增6,062宗確診，包括5,687宗本地感染及375宗輸入；另多8人離世。

375宗檢測陽性輸入個案中，219宗涉及機場檢測樣本、111宗涉及第1至3日樣本，餘下45宗涉及第4至7日樣本。

院舍新增11宗個案，包括5間安老院舍的6名院友及1名工作人員，20名院友列為密切接觸者；及3間殘疾人士院舍的3名院友及1員工，致17名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

福榮護老院有限公司 (九龍大角咀埃華街99號大同新邨大衛樓（L座）1字樓L1及L2室)

宏光護老有限公司 (九龍牛頭角道33號宏光樓地下A1舖及1字樓A至F室)

保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心 (香港西營盤第一街8號地下、1樓、2樓、3樓及5樓（各樓層部分))

常安護老中心(九龍佐敦炮台街11至17號常安大廈2字樓)

景泰寓 (香港將軍澳寶琳北路38號景林邨景林商場1字樓101號商舖)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

彩怡之家(九龍城)有限公司 (九龍九龍城太子道西456號1字樓)

香港善導會秦石中途宿舍(新界沙田秦石邨石玉樓301至320室)

綠園復康中心(新界葵涌大隴街35號銀行大厦2字樓)

學校共增638宗陽性個案，涉506名學生和132名教職員，分別來自454間學校；有4間學校共5班需暫停面授課7日，其中薄扶林東華三院鶴山學校多於一個班別要停課。

今日亦新增各1宗本地BQ.1.1及XBD亞系個案，其中前者涉一名56歲男子，居於北區，已接種3劑疫苗；後者則涉及一名88歲女子，居於中西區，亦已接種3劑疫苗。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及91.6%。

截至10月27日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現182宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、5宗BA.4.6、11宗BF.7及16宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及4四宗BQ.1.1亞系個案。

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責任編輯：黃悅晴