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【污水陽性】涉大埔區、元朗區及灣仔區住宅　港府派10.5萬個快測套裝

社會 17:09 2022/10/27

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3區污水呈陽性。（湯致遠攝）

政府今日（27日）表示，環境保護署與渠務署於各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現大埔區、灣仔區及元朗區污水呈陽性，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及的地區如下：

  • 大埔區：營盤下、竹坑、新圍仔、嘉敬里、太湖花園及翠樂街與美新里附近一帶住宅

翠樂街與美新里附近一帶住宅污水呈陽性。（政府新聞處）

  • 灣仔區：李節花園、麗都大廈、文熙大廈、永昌大廈、莊士敦大樓、東曦大廈、嘉佑大廈及軒尼詩道、駱克道與馬師道附近一帶住宅

軒尼詩道、駱克道與馬師道附近一帶住宅污水呈陽性。 （政府新聞處）

  • 元朗區：朗屏邨及楊屋新村

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴

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