【細菌溫床】港女淘寶洗面巾代替毛巾　毛巾兩星期不換污糟過馬桶12倍

▲ 港女淘寶洗面巾代替毛巾。

洗面是每日都會做的事，但有否想過一條毛巾長期不洗，可能蘊含很多細菌？最近有網民分享，早前聽從建議棄用毛巾，並從網購平台「淘寶」訂購了一次性洗面巾，大讚柔軟好用，引發網民熱議。有台灣媒體早前就進行實測，從使用了兩星期的浴巾上驗出12萬個菌落，比馬桶髒12倍，醫生指若觸碰暗瘡等傷口，最嚴重可致皮膚發炎。

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據Facebook群組「淘寶開心share」，有網民周三（26日）發帖，指自己早前去皮膚科求診，醫生建議她不要用毛巾洗面抹面，原因是「好多毛巾都有細菌」，事主因此在淘寶訂購了一次性洗面巾，並盛讚「都幾柔軟好用，而且唔會甩毛毛」：

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帖文引來網民議論紛紛，有網民留言稱自己也有在使用：「用緊！真心好用」、「我都用呢隻，一張用幾日」但也有網民認為：「其實毛巾有細菌都係自己洗得唔乾淨」、「日日換毛巾都可以！」點擊睇更多留言：

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兩星期不洗毛巾 驗出12萬個菌落

台灣《中華電視》節目曾進行實測，將分別使用過1次、一星期及兩星期的毛巾，交由暐凱FSI檢驗所檢測，並把毛巾裡的微生物培養24小時，從而驗出當中的生菌數（aerobic plate count）。

結果發現，使用一日的毛巾生菌數只有2個。一星期才換一次毛巾，上面的生菌數總共5,600個。但是如果兩星期都不換，生菌數就高達12萬個。乾淨的馬桶有一萬個生菌，因此使用兩星期的毛巾上的細菌量，足足是馬桶細菌的12倍。

皮膚科醫生：嚴重或致蜂窩性組織炎

暐凱FSI檢驗所博士何中平表示，12萬菌落中部分或有病原性，有些更是霉菌。台灣皮膚科醫生盧靜怡則提到，如果身上的暗瘡或破皮傷口被這些毛巾摩擦，就會把細菌帶到更深的地方，造成毛囊發炎，再嚴重一點就會導致蜂窩性組織炎。盧靜怡建議，毛巾使用1至2天就應更換洗一次，並且一星期用熱水煮沸殺菌一次。

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責任編輯：羅嘉欣