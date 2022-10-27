【法治指數】本港法治指數跌至22位　律師會︰法治包含若干元素

▲ 香港最新司法指數跌至22位。（資料圖片）

「世界正義工程」最新公布的《2022年法治指數》，香港跌至22位，律師會會長陳澤銘回應最新排名指，留意到香港整體法治排名，較去年下跌3位，但亦留意到多項子因素的排名，例如秩序和安全第6位、政府開放度第8位，廉潔第9位。

律師會指，法治包括若干公認元素，但沒有被一致認可的客觀評估法治方法，強調重視所有客觀、獨立的法治數據或排名，以及它們給政府和法律界的參考價值，從而在有需要時作出改進。

港府昨晚亦發聲明回應最新法治指數排名。形容整體排名維持高位，領先於經常無理批評香港法治和人權狀況的西方國家。

港府發言人指出，指數就香港某些領域的評分有輕微調整，可能是由於未全面準確了解香港實況。特區政府會做更多解說工作，以增強外界對香港制度的正確認識。

發言人續指，港區國安法實施以來，香港各方面都變得更安全、更有保障和更穩定，又指世界各國都非常嚴肅地看待關乎國家安全的威脅，「我們國家亦不例外。」

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責任編輯︰關景騰