【爸媽反思】終日賺錢供出國留學親子回憶少　感慨子女學成歸來頓變陌生人

▲ 爸媽半生只顧賺錢供子女出國讀書，卻從沒有好好與孩子相處，導致子女長大後視父母如陌路人。（《開心速遞》劇照）

媽媽站在茶餐廳門外，瞧着那盤剛出爐的蛋撻發呆。

「唔知買唔買好，怕買咗阿仔會唔食。」媽媽尷尬地說。真奇怪，阿仔是否喜歡吃蛋撻，當媽媽的又怎會不清楚？

「我個肥仔細個時候好鍾意食蛋撻㗎，可以一口氣食兩個，不過唔知點解，我依家買乜佢都話唔食，話食甜嘢會肥喎！」媽媽口中的肥仔其實不僅不算肥，簡直可以稱得上是標準肌肉型gym人呢！

逛到百貨公司男裝部，媽媽又發呆：「都唔知佢鍾意乜嘢顏色，怕買錯咗佢會唔着。」媽媽又趕忙解釋：「細個時候我買乜肥仔就着乜，從來唔會托手踭嘅，依家……唉！」媽媽懷念的日子已俱往矣，畢竟兒子今年已二十四歲了，這個歲數的男生又怎會穿媽媽給他選的衣服？

「唉，咁辛苦供佢去英國留學，估唔到佢返嚟會變咗個陌生人。」媽媽慨歎。

最新影片推介︰

兒子十三歲就隻身遠赴外國升學，雖然每年都會回港兩趟，但次次都是來去匆匆，根本就鮮有靜下來跟爸媽談心。歲月一晃而逝，兒子已壓根兒習慣了獨個兒對抗逆境的模式，他有自己的一套生存智慧，再難以像小孩般依偎在媽媽的懷裏呀！

「唔係喎，佢依家見到婆婆都會又攬又錫，變番細路咁，不過對着阿爸阿媽就木木獨獨。」

這個孩子在出國前都是天天跟着婆婆的，兩婆孫共同儲滿了溫馨的回憶。爸媽當年卻忙於為口奔馳，鮮有留家。他們除了供你吃、供你穿，孩子還能記得甚麼？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「兒子像個陌生人」

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T