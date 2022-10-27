【搶人才】警隊重設招募中心設即場面試　蕭澤頤：警察是理想職業

▲ 警方於灣仔警察總部新增設警察招募中心，今日正式啟用。（陳國峰攝）

為招攬更多市民加入警隊，警方於灣仔警察總部新增設警察招募中心，今日(27日)正式啟用，為市民提供警務工作和招募資訊，並為有意投考警隊的人士提供即時諮詢和遴選流程的體驗。

警務處處長蕭澤頤在開幕典禮致辭指，警隊一向採取積極主動的招募策略，而警隊以往曾設5個招募中心，最後一個位於金鐘的中心已於2004年關閉。今次的新中心設計打破傳統，裝潢新派，他期望透過創新的招募策略，增加與市民大眾的接觸，讓市民了解警務工作，呼籲有心服務社會、質素卓越的人士加入警隊，「警察是理想職業。」

新啟用的招募中心提供多項服務，包括即場面試、預約筆試或面試日期、視力及手握力測試、查詢招募資訊、VR虛擬實境射擊體驗等。為吸引更多即將畢業的學生投考，警隊剛於9月至10月舉辦「警察·大學招募快線」，並會繼續參與教育及職業博覽。

警察招募中心位於灣仔警察總部警政大樓1樓，開放時間為星期二至六上午11時至晚上8時,星期日及公眾假期上午11時至下午5時，逢星期一、元旦、農曆年初一至三、復活節、聖誕節及聖誕節翌日休息。

▲ 警務處處長蕭澤頤。（陳國峰攝）

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記者：蘇文軒