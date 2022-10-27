【美國研究】父母養仔較養女更易老　兒子數量多增失智風險

▲ 研究指生仔愈多老得愈快。

傳統老一輩普遍有重男輕女觀念，但原來湊仔可能會加劇老退化。近期就有國外研究發現，養兒子除了會比養女兒花心力精神，有兒子的父母，對比只有女兒的父母，更會衰老得更快，失智風險亦更高。

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根據英國媒體《鏡報》報導，美國哥倫比亞大學近期發表了一篇研究，稱有兒子的父母，其衰老的速度、大腦處理能力的退化程度，對比只需要養女兒的父母來得嚴重。以美國總共13222名50歲以上的父母為調查對象。

研究團隊為受訪者進行長達18年的智力測驗，其中有82.3%的父母至少養育1個兒子，期間受訪者需要進行不同測試，如數學題、倒背數字及朗讀的單字表等等。結果發現，開端時育有兒子的父母與只育有女兒的父母智商水準本來不相上下，然而隨著時間的流逝，前者智商水準的退化程度，卻遠遠超過後者。

研究指出，假設父母養育的兒子越多，大腦的衰退程度、認知能力都會更加明顯。哥倫比亞大學研究專家Katrin Wolfova解釋，此情況意味著兒子的數量取決於父母的健康狀況。專家分析，女兒因為能夠給予父母情感支持，因此也會對父母的健康帶來益處，有助降低父母罹患失智症與憂鬱症的風險。

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責任編輯：羅嘉欣