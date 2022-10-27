【謀殺罪成】疑友人與女友有染　地盤工菜刀斬死友人謀殺罪成囚終身

▲ 地盤工涉謀殺友人，今於高院被裁定謀殺罪成囚終身。資料圖片

67歲地盤工疑因女友及金錢問題，多翻與54歲友人對質。及至2019年10月地盤工聲稱因一時嬲怒，遂以菜刀斬向正在打麻雀的友人頭及頸部，友人逃走及坐在地上用手抱頭擋格，地盤工續斬向其頭部3至4下，直至對方倒於血泊中。地盤工早前於高等法院否認謀殺罪，陪審團今(27日)退庭商議4個多小時後，一致裁定被告謀殺罪成，法官依例判囚終身。

被告盧禮秋（67歲），被控1項謀殺罪，控罪指他於2019年10月18日在香港謀殺男子周仕清（54歲）。4男5女陪審團退庭商議後，一致裁定被告謀殺罪成。控方庭上指被告過往曾有4項刑事紀錄，包括襲擊致他人身體嚴重受傷及非法賭博等。

法官張慧玲判刑時複述案情指，被告與「阿娟」打麻雀認識後，發展成親密關係。阿娟於元朗建安樓租賃一單位，內有兩張麻雀枱，供友人耍樂，死者經常到訪，因而認識被告及阿娟。

案發日早上，阿娟前往澳門，被告到阿娟所租單位，被告坐在沙發上玩手機，死者其後到單位打麻雀，並問被告要否打麻雀及建議借他2,000元，被告拒絕。死者則背向被告繼續打麻雀，兩人再沒有對話。

被告突然用菜刀從後斬向死者頭及頸部，登時血流如注，死者隨即逃走到另一邊至坐在地上，並用手抱頭擋格，被告未有停止，並繼續追上揮刀斬向死者頭部，死者因失血過多倒於血泊中。

法官指被告否認死者坐在地上時仍繼續追斬，法官指從現場遺下血跡，以及在場證人描述等證供，顯示死者傷勢是由高空位置向下而造成，而死者手部傷勢亦與自衛吻合。事後被告致電報警自首，法醫驗屍報告指，死者頭及身體有多處刀傷，死因是多處被斬及割傷。

法官指被告否認謀殺，但承認誤殺，基於不合法及受死者挑釁。被告稱過往曾遭死者於街頭扼頸，清晨時分曾被死者用刀指嚇喉嚨或頸部，又曾遭死者用鐵枝打胸口。被告又稱事發日死者著他打麻雀及提議借錢給他，他認為是挑釁，加上想起以往發生的事情，愈想愈嬲怒便用菜刀斬死者。法官指陪審團作出的裁決，即不接納被告受挑釁之說法，就謀殺罪依例判囚終身。

控方早前開案詞指，被告於警誡下稱，「因為佢之前想追我女朋友，曾經嘈過交，我今日見返佢，愈諗愈嬲」。被告稱事發當日怒火中燒，遂用刀斬死者約7至8分鐘，其後便洗手及報警。被告稱只想教訓死者，沒有意圖斬死對方。救護員到場時，於現場尋回屬於死者的兩隻左手手指。

法醫驗屍報告指，被告頭及頸分別有8處及4處被斬和割之傷勢，其中4處致頭顱骨裂，左手兩隻手指被斬斷，法醫指手部傷勢與自衛吻合，死因是多處被斬及割傷。控方指被告基於妒忌死者與阿娟之關係，出於嬲怒而作出報復。

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記者：林育慧