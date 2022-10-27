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【食肆解禁】業界料有正面幫助但難「起死回生」　冀再放寬1.5米距離及宴會上限人數

社會 17:31 2022/10/27

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（資料圖片）

政府宣布下周四（11月3日）起放寬一系列防疫政策，包括解除法例599F章下對餐飲及表列處所的營業時間限制。業界表示歡迎，認為今次放寬對業界有正面幫助，不過難令業界「起死回生」，料未來生意或仍不及去年同期，但會「跌少啲」，希望政府下一步可考慮放寬桌子間的1.5米距離及宴會上限人數。

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯表示，現時業界仍面對不少困難，普遍行家的生意額仍較去年同期少1至2成。他認為，移民潮、港人外遊、及消費券提振作用消退，令本地消費力有所減弱，加上現時每日仍有數千宗確診個案，以一人確診三人須隔離推算，料每日有逾萬人無法外出消費，以致業界做生意仍然困難。

他續指，歡迎當局放寬規定，相信會對業界做生意有正面幫助，但難言能令業界「起死回生」。不過，他提到，疫情改變了市民的消費模式，變得習慣「早來早散」，很多餐飲處所晚上8時後已無客人入場，期望限制放寬後，客人可逐漸回復至疫情前的消費模式，食完飯可到各類夜場消遣，餐飲食肆不再8時後便無客人。

徐汶緯又提到，年尾是各大公商社團辦宴會的旺季，但過去逾兩年因各項防疫規定，只能舉辦較小型的宴會，令宴會收入較疫情前少6至7成，期望當局可考慮放寬宴會上限人數，相信能鼓勵各大公商社團舉辦宴會。

香港餐務管理協會主席梁振華則指，對於中式食肆而言，放寬營業時間限制對營運無太大影響，但他說對於任何的放寬都表示歡迎，相信放寬後，一些做宵夜的食肆生意會受惠。

梁振華隨後指出，桌子間的1.5米距離的規定對中式食肆影響較大，以他經營的食肆為例，1萬呎的地方以往可放80至100張圓枱，現時只能放40-50張圓枱，數量上減半，生意也只及疫情前的7至8成，期望當局下一步可考慮放寬相關規定。

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記者：江麗盈

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