【鬼才爸爸】一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運

▲ 林敏驄與兩個兒子都係畢業於名校聖保羅男女中學。

鬼才林敏驄，三代也是叻人，長子林肯是天才IQ達130，現時在港大修讀神科IBGM，細仔林善今年也成功入讀港大。林敏驄與兩名兒子均畢業於名校聖保羅男女中學，林敏驄坦言媽媽曾在名校聖保羅男女小學任教，他及兩名兒子也順利入讀，他說：「多謝我阿媽嘅母蔭。」令他及兩子都贏在起跑線，在優良的學習環境下成長。

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媽媽曾在聖保羅男女小學任職音樂老師，林敏驄和兩個兒子也是舊生，三代曾在學校留下不少足跡，

我諗係全靠我媽保佑先入得到，因為我媽曾經喺度教書，校長、老師都好念舊，我先可以喺度讀書，我冇咩嘢可以俾到啲仔，唯一呢樣嘢俾佢哋入到好學校，呢個都係多謝我阿媽嘅母蔭，我哋已經算好幸運，因為真係好難入。

林敏驄坦承，自己讀書成績一般，靠母蔭才成功入名校，媽媽生病前他成績優異，但後勁不繼，

小學頭幾年都名列前茅，後尾媽咪病咗冇人理，成績便開始跌，由尾數上嗰幾個。

林敏驄經常被老師罰企門外，他更乘機偷走去踢波，罰留堂，見家長更是家常便飯，氣得林爸爸藤條侍候。

我每個星期都一定有留堂，都唔知衰咩！罰我出門口企，我走咗去踢波，反正你叫我出嚟，我咪走去踢波，老師點知我去踢波，唔通佢出嚟望仲喺唔喺度企，我差唔多咪返去，我壞極都係去踢波，我唔會斬人…。

媽媽是音樂老師，爸爸是小學老師，他的音樂天份遺傳了媽媽，文字則傳承了爸爸，因媽媽早逝，林敏驄自小已經學得獨立，

冇人理乜嘢都係自己，周街玩，周圍踢波，我諗自己本身係醒嘅……哈哈！話頭醒尾，唔使教，阿爸阿媽教我用刀叉，做人要有禮貌，正路嗰隻…其實唔係遺傳咩，我比較醒，學嘢學得快，無論學乜嘢，我都係學一堂，有啲唔使學，無師自通。

長子林肯遺傳音樂細胞

對於有報道指長子林肯甚具音樂細胞，學鋼琴也是無師自通，中學已經考獲八級演奏級，林敏驄笑說：「八級點會冇人教，你都傻傻地，你要去考㗎嘛，(自己報名考)你都癲癲地，冇人教你去考吖！你都傻！」

中學時期，林敏驄的創意開始爆發，老師著他多看新詩，如鄭愁予、余光中的作品，自此林敏驄被他們啟蒙，

佢用字好靚，令我覺得原來文字可以咁玩！

他的歌詞全部都是心聲，他搞笑地說：「創作靈感來自印度，哈哈！來自隧道…亂咁寫。初初搵靈感，係對住黑色牆，好似入到天際裏面，但寫寫吓都唔使，可以天馬行空。」

林敏驄填過N首經典歌詞外，更是二次創作始祖，個腦轉數甚快，

主要你keep住一個整蠱人嘅心態，你作完我又整蠱吓你，你酒杯敲鋼琴，我酒杯敲你個頭，咁好唔好呢？點解啲細路仔見到啲人踩蕉皮一定笑，因為有個幸災樂禍嘅心理。

由細到大都鍾意整蠱別人，除了專揀女同學整蠱外，老師也不放過，

係呀！好鬼過癮，哈哈！我整蠱啲女仔，男仔會郁你㗎！學生時期當然有整蠱過老師，我讀Poly時，喺個曬相dark room度，我戴個科學怪人面罩，嚇到個老師要bibubibu(救護車)……

爸爸離開才學會珍惜

直至爸爸離世後，他才知道自己與胞姊林敏怡原來是父親一生最大的驕傲，但在世時不懂珍惜，離開了才知道要珍惜。

我諗所有嘅子女都係咁上下，唔識珍惜㗎！會覺得好煩，點樣點樣，唔喺度嘅時候先至會珍惜，我之前拍《如珠如寶》時，劇情也滲透了好多出嚟。

父親彌留時，三代終於在醫院初相見，他無奈地說：「爸爸入醫院，將要辭世，當時細仔啱啱出生，嗰陣好多人話好棹忌，驚老人家走會帶埋啲細路走，去醫院要綁條紅繩，嗰陣我都諗『咁麻煩，依家先嚟搞呢啲嘢！』但再唔去就冇機會……佢走咗，我至識珍惜。」

人生總有遺憾，林敏驄的遺憾事是少時不好好讀書，

係人都有(遺憾)啦！太多嘢做得不足喇！細個唔好好讀書，已經做得不足啦！踢波嘅時候又唔好好踢波，如果唔係，依家踢緊世界盃，C朗彈開啦！乜嘢都要做得好……

他表示做兒子的時候，未必識諗，到失去了或某一個階段，才會想通應該怎樣做，就如他在《下流上車族》的主題曲《一家人》的歌詞，

無論我要再到哪裡，心中只會更加想你……人群內每日也在工作帶著遺憾，像個冰冷獵人走近，從不帶一點愛心，沒有以往的開心，碰上每陣風雨也是緣份，像要等到一切終於失去，才明白最重要是你共我，一家人！

問到他在靜下來的時候，有否想起兩個兒子，他又鬼馬地說：「吓！有時啦！我掛住啲女多啲！」

兒子讀書叻功勞不是我

林肯讀書叻，林敏驄也不禁說了句：「其實細仔讀書都好叻！」一門兩傑，作為父親當然開心，但林敏驄坦言全都是前妻陳玲俐的功勞，

都唔係關我事，佢阿媽嗰邊都叻，數學我唔掂，化學我零分，佢嗰邊都有博士，(音樂遺傳你？)我唔知呀！

林肯識夾band、唱主音，仲考獲鋼琴八級演奏級，音樂天分高，問到林敏驄會否寫歌給兒子，

吓！叻飽佢……叻，使鬼我寫，自己寫啦！冇諗過…

林敏驄「好耐」沒有見過兒子，但表示有跟他們send訊息，不過打電話通話就像捉迷藏，打電話打唔到…

林敏驄不會主動提及兒子，記者再三追問下，他也是一句起兩句止，或「無厘頭」帶你遊花園，不想多談兒子，不打擾對方的生活，這份沉默，也是另一種愛的表現。

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記者︰林碧洋

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