【香港故宮】開幕4個月錄50萬人次入場　送千張博物館門票圖像NFT

▲ 香港故宮開幕4個月錄50萬人次入場。（西九文化區提供）

香港故宮文化博物館自今年7月3日正式向公眾開放，至今已錄得50萬人次入場。為紀念博物館開幕100天，同時實踐利用創新科技推廣欣賞中華文化藝術的理念，博物館將向訪客送出合共1,000張博物館門票圖像之非同質化代幣，每個NFT的顏色組合均獨一無二。

凡透過西九文化區購票平台（博物館網站、西九文化區網站、西九文化區手機應用程式或購票通網站）成功購買7月2日至10月25日入場門票的人士，即合資格登記換領門票圖像NFT。由11月15日早上10時正至11月20日晚上11時59分期間，首1,000名合資格登記者將各獲贈一枚門票圖像NFT，先到先得，送完即止。獲獎者將收到電郵通知領取NFT的安排，登記詳情即看【香港故宮文化博物館網站】。

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記者：黃穎津