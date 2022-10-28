【乳癌警號】乳暈呈濕疹般痕癢紅腫要當心　醫生：或為原位乳癌惡性腫瘤警號

▲ 究竟乳房大小與乳癌有無關係？外科專科醫生陳梓欣跟你拆解。

其實不少女士對自我檢查乳房有疑惑，摸到那些隆起之物，是乳腺組織、乳腺增生抑或是恐怖的惡性腫瘤？一時未必能分清楚。有外科醫生指出，要揪出乳癌其實有不少蛛絲馬跡，但一些較少見的乳癌徵狀，容易與濕疹混淆，女士們要加倍留意。

外科專科醫生陳梓欣表示，乳癌細心看是看得出的，最常見是不痛的硬塊，如乳房相對不算大，腫瘤稍有隆起當事人已可察覺。若是一個較嚴重腫瘤，可侵蝕皮膚出現變紅、凹陷，也有情況是當腫瘤侵蝕到拉起乳房的軟組織，令乳房皮膚甚至是乳頭下陷。

「有人先天性是乳頭凹陷，如是近日才有此情況，必須提高警覺。」另外，當腫瘤侵蝕到皮膚，先是變紅，再嚴重是潰爛、發臭，也有因腫瘤不斷流血，令患者出現貧血。

除乳房範圍，也不能忽視腋下的檢查，陳醫生指若摸到如一粒紅豆或橄欖大小的物體，有可能是癌細胞已擴散到腋下淋巴。至於乳頭除了是凹陷，也可以流出分泌物，這些分泌物若帶血及淺啡色較令人擔心，必須正視。

徵狀像濕疹的乳癌

一種名為乳頭柏哲氏病（Paget's Disease of Breast），患者乳房潛藏了屬於侵入性乳癌或原位乳癌的惡性腫瘤，當中部分的癌細胞並且沿著乳腺管走上乳頭及乳暈，因此這個疾病常被視為患上乳癌的警號。「患者的乳暈部分會出現如濕疹的徵狀，如痕癢、紅腫等難以痊癒，其實它是原位癌一種。」

▲ 陳醫生指乳癌在癌症中算「無咁惡」，發現得早的一、二期乳癌，有根治的機會。（iStock）

陳醫生說，乳癌能否從外觀上肉眼可見，頗視乎腫瘤大小，愈小愈難察覺，愈大愈會顯現。在外國，不少婦女們就算無病徵，也會定期作乳房造影普查，就算腫瘤僅零點幾至一厘米，都能及早發現。

正因為乳癌徵狀多，自我檢測對揪出乳癌的準繩度，陳醫生指是可取的。「女士們能每個月都定期自我檢查，警覺性已比一般人高。盡管建議不同年齡女性每隔一至兩年進行乳房造影檢查，但惟恐期間身體狀況有變化，十分鼓勵女士們平時在月經後四、五天自我檢查，發現乳房與平日有何不同，盡快求醫。」

留意與日常的分別

陳醫生教檢測步驟：「很多女士自我檢測時，會用手大力握著乳房，這個動作總會覺得乳房有異物在內，正確方法是打平的輕輕按壓、打圈，乳房表面是平滑的，觸摸下去於乳腺增生的地方，會有較多凹凸不平，但不一定是腫瘤，重點是與之前是否有很大分別。」

觸感可以是端倪，那患上乳癌會否感到乳房疼痛？「可以有此情況，惟大部分乳癌都沒有痛楚，但腫瘤脹大壓着其他組織，會有輕微痛感。」

當聽到乳腺增生（乳房結節），女士們會較為放心，但有一種衍生性乳腺增生，會輕微增加患上乳癌的機會。乳腺增生是否癌症，有時需要抽取組織化驗方能確定。

▲ 陳梓欣醫生表示，嚴重的癌腫瘤可塞住整個乳房淋巴，出現點點凹入的橙皮紋變化。（湯致遠攝）

風險與乳房大小無關

有一誤解必須糾正，乳房大小與乳癌並無關係，陳醫生說乳房體積與脂肪及軟組織有關，乳癌細胞並非生長在乳房脂肪上，是在乳腺管及乳腺組織生出來，無論乳房幾大幾細，都是相同數量的乳腺。

香港乳癌病發率較外國稍為年輕，年輕至19歲的患者也有，雖然並不常見。「這類罕見年輕乳癌個案，多是自身基因突變所致。」至於遺傳因素，陳醫生指約10%乳癌病人與家族史有關，除乳癌外，家庭成員或有其他女性癌症如卵巢癌，事實上有研究發現，乳癌與卵巢癌的發生互有關連。

治療新進程：凍死癌細胞

治療乳癌需視乎期數，陳梓欣醫生指，早期乳癌會先進行手術切除腫瘤，再輔以化療、電療、標靶治療或賀爾蒙治療；目前醫學界提倡盡量為乳癌病人保留乳房，若屬中期乳癌，會先進行術前化療把腫瘤縮小。「現今的局部切除腫瘤手術加電療，療效與全乳切除相若，在此權衡下，盡量為病人保留乳房，將日後影響減至最低。」

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如病人情況未能保留全乳，也會為他保留乳房皮膚、乳暈及乳頭，也會把整形技術放諸於乳癌手術上，如局部乳腺轉移，或以乳房及腋下局部皮瓣放置在原有乳房位置，務求容量的改變最少，使患者較易適應。

治乳癌較新是冷凍技術，此技術病人須局部麻醉，原理是是利用局部快速溫度降低，達中心溫度零下攝氏負40度至負80度的低溫來凍死癌細胞，達到有效局部控制腫瘤的效果，阻止細胞的活動之餘，也阻截了血管供應營養予癌細胞，適合不宜做手術的乳癌病人。但陳醫生說這新技術是可行，有隱憂是癌細胞是否全部被凍死，未必適合大部分個案。

記者：周美好