【家居潮流】本地品牌引入印尼再生柚木家品　加入可持續使用行列性價比高

▲ Lines柚木牆邊櫃。（減至$16,680／圖片品牌提供）

本地品牌WUD主打全實木柚木傢具（非實木夾板），柚木至少花上50年才能成材，他們寄意以硬淨的木材，才能堅固地承載著大家的身外物品。又與良心供應商及國際非政府組織One tree planted和Trees4Trees緊密合作，在生產木傢具同時，亦為地球出一分力，WUD合作的供應商已在樹林種下超過200棵大樹。

WUD Furniture（來自英文Wait Until Dawn等到黎明），將簡單而優質的木系傢具及手工藝品從印尼中爪哇直接引進香港，當地木匠生產的傢具手工細膩，精湛技術比日本職人更厲害，但價錢卻是日製傢具的一半，性價比更高咁話。

全實木電視櫃可說是WUD其中一個主打，只因疫情期間，大家對家裏的擺設更見講究，而家庭式影院亦變得越來越普及化，加上玩PS5和觀賞Netflix節目，所以絕不能少了一個大銀幕電視，於是搭配一個紮實的木製電視櫃更見重要，細膩的手工加上柔和的木紋，令人一見鍾情，使整套迷你影院在外觀上得到即時昇華！

▲ Dama柚木粉末噴塗鐵紅酒架。（$18,800）

再生柚木的優點

隨著「再生柚木」家具近年興起，來自印尼所出產的舊柚木傢俬是從各種不同的建築物，如碼頭、橋樑、房屋中獲取。這些老柚木經過嚴格挑選和修復後得到重生機會，成為極具懷舊色彩的「再生柚木」，而在中爪哇島出產的舊木則稱為「再生爪哇木」。

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當中每一塊木頭均經歷過最少100年的歲月洗禮，其粗糙的木面保留着不同的故事。由於再生柚木經過數十年的自然風乾，因此能完全適應不同的天氣變化，比新砍伐的柚木來得穩定，兼且不易彎曲，但在生產上更需要花上大量人力資源做清潔、修復，加上社會上的環保意識日重，和再生柚木跟工業風的設計相當匹配，難怪今天已成不少傢俬／室內設計師的新寵。

產品查詢：wudhk.com

記者：黃鑑江