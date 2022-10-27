【屯公交通意外】屯公私家車逃避警車逆線行駛致3傷　52歲女司機被揭為法庭通緝犯

▲ 屯公私家車避警車逆線行駛致3傷，52歲女司機被揭為通緝犯。（黃傑偉攝）

警方表示今日（27日）下午約12時，屯門公路發生一宗交通意外，事件中警方拘捕一名52歲女司機，調查發現被捕人涉及一宗法庭案件正被通緝。意外詳情即看：【下一頁】

今日下午11時50分，西九龍交通部探員於西九龍走廊向新界方向巡邏期間，至南昌邨附近警方自動識別車牌系統偵察到一部私家車行車證過期，於是警方指示駕駛者停車，涉案車輛未有依從警方指示，反而高速向新界方向逃走，警員尾隨追截並通報增援，私家車沿西九龍走廊、荔枝角道、葵涌道、荃灣路、德士古道迴旋處、德士古道北荃錦交匯處、象山村路狂飆9公里，之後突然掉頭上屯門公路逆線行駛3.1公里，至近油柑頭濾水廠附近，先與一輛行駛中線往九龍方向白色私家車相撞，導致私家車剷上左邊路壆，其後再與尾隨中線一輛深色私家車相撞始停下。

意外導致除52歲涉案女司機外，另外兩名分別33及53歲男司機受傷，其中33歲男司機一到被困需由消防救出，3人被送往瑪嘉烈及仁濟醫院治理，目前情況穩定。

警方以涉嫌狂亂駕駛、未獲授權取用運輸工具、駕駛未獲發牌車輛、沒有效第三者保險及違反學牌條件等罪名將女司機拘捕，調查發現被捕女司機涉及一宗販毒案件及行使虛假文書案件正被法庭通緝，警方其後要求女司機提供樣本測試但遭拒絕。案件現交荃灣警區重案組第二隊跟進，警員攜同緝毒犬到現場檢查涉案車輛，但未有在車上檢獲任何違禁品及毒品。警方現正聯絡涉事車輛車主調查。

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記者：黃傑偉