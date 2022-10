【Can We Try】古巨基再唱25年前作品　受力臻啟發展跨世代企劃

▲ 古巨基展跨世代音樂企劃。

古巨基《I Really Love To Sing》音樂企劃第四彈,請來基仔新晉創作歌手力臻合唱自己25年前的作品《Can We Try》,編曲亦交由力臻負責,以他最為擅長的City-pop為《Can We Try》帶來全新曲風。

基仔透露力臻是他這個《I Really Love To Sing》音樂企劃的原點,「我看YouTube有個歌手叫力臻,音樂風格好特別,於是Click著咗我邀請新歌手合作嘅呢個概念。佢係我嘅原點,我好想同咁新、咁特別嘅歌手合作,所以就聯絡佢公司。」

基仔表示邀請力臻合作前,並不知道他這麼多才多藝,「同舒老闆(舒文)喺錄音室一路聽一路話:『真係編得好!』。發現各方面真係好好好全面!」

▲ 受唱作人力臻啟發。

聽到基仔稱讚,力臻謙虛地說:「古生叫我放心去做一個City-pop嘅版本,但我唔敢做到咁extreme、咁80年代。我諗要唔要pop番少少呢?做完第一版,古生同舒老闆俾多咗少少referenc聽,佢哋真係想我做80年代日本City-pop,係一支強心針,我可以更加放心做到更加極致。」

基仔立即笑說:「就係想要你浸『除』吖嘛,哈哈。」力臻直言:「因為我真係好鍾意喺啲二手衫舖執人哋着過嘅衫,所以可能有嗰浸「除」,係比較80年代浸除呀。」

力臻問基仔:「除咗期待一齊在舞台合唱之外,如果我自己有演出可以唱《Can We Try》嘛?」基仔直言:「錄音時我咪同你講過,呢首歌就交託俾你喇,你將佢當成你自己嘅歌,演出時多一首作品用。」力臻表示感謝古Sir的同時,大呼古Sir這次Project 很有傳承感覺!

最新影片: