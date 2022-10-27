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【Can We Try】古巨基再唱25年前作品　受力臻啟發展跨世代企劃

娛樂 17:59 2022/10/27

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古巨基展跨世代音樂企劃。

古巨基《I Really Love To Sing》音樂企劃第四彈，請來基仔新晉創作歌手力臻合唱自己25年前的作品《Can We Try》，編曲亦交由力臻負責，以他最為擅長的City-pop為《Can We Try》帶來全新曲風。

基仔透露力臻是他這個《I Really Love To Sing》音樂企劃的原點，「我看YouTube有個歌手叫力臻，音樂風格好特別，於是Click著咗我邀請新歌手合作嘅呢個概念。佢係我嘅原點，我好想同咁新、咁特別嘅歌手合作，所以就聯絡佢公司。」

基仔表示邀請力臻合作前，並不知道他這麼多才多藝，「同舒老闆（舒文）喺錄音室一路聽一路話：『真係編得好！』。發現各方面真係好好好全面！」

受唱作人力臻啟發。

聽到基仔稱讚，力臻謙虛地說：「古生叫我放心去做一個City-pop嘅版本，但我唔敢做到咁extreme、咁80年代。我諗要唔要pop番少少呢？做完第一版，古生同舒老闆俾多咗少少referenc聽，佢哋真係想我做80年代日本City-pop，係一支強心針，我可以更加放心做到更加極致。」

基仔立即笑說：「就係想要你浸『除』吖嘛，哈哈。」力臻直言：「因為我真係好鍾意喺啲二手衫舖執人哋着過嘅衫，所以可能有嗰浸「除」，係比較80年代浸除呀。」

力臻問基仔：「除咗期待一齊在舞台合唱之外，如果我自己有演出可以唱《Can We Try》嘛？」基仔直言：「錄音時我咪同你講過，呢首歌就交託俾你喇，你將佢當成你自己嘅歌，演出時多一首作品用。」力臻表示感謝古Sir的同時，大呼古Sir這次Project 很有傳承感覺！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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