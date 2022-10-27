【凍齡男神】60歲梁朝偉最新相曝光再回春　養生20年沙律蕎麥麵做正餐

▲ 60歲梁朝偉最新相片曝光。

現年60歲的影帝梁朝偉，早前與老婆劉嘉玲到日本旅行拍拖放鬆。嘉玲不時在社交平台分享遊玩的照片，相片亦可見梁朝偉皮膚狀況極好，臉上鮮有皺紋，完全不似「登陸」（滿60歲）人士。其實梁朝偉素來注重健康，早在至少20年前已減少夜生活，飲食也以簡單清淡為主，目的是為了維持健康體魄，繼續拍戲。

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從嘉玲最近在社交平台分享的相片可見，梁朝偉精神煥發，臉上少有皺紋，皮膚看來相當滑溜：

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其實去年為宣傳電影《尚氣與十環幫傳奇》，梁朝偉曾在電台節目「口水多過浪花」中受訪，提到自己的養生之道。

梁朝偉表示，在不拍戲的日子，他通常會在早上6點起身做運動，運動兩小時後再整理一下出門買食物，準備午餐。用完午膳後，他會再出門做運動，如帆船、滑水等，之後再回家看電影及看書。

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飲食方面，梁朝偉以簡單為主，會用沙律或蕎麥麵做正餐。而他亦熱愛各類型運動，如帆船、滑水、沖浪及mountain biking （登山車）等，偏好水上活動的原因是由於在炎熱天氣下進行，是最為舒服，而且他亦喜歡與大自然互動，感受當中變化。

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責任編輯：羅嘉欣