報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】- Mindful Sparks 香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶 (價值$65)

試用專員：Monica

本人是個茶控，無論中、西、日茶都十分喜愛，可說是無茶不歡，甚至可以每天都以茶代水。今次好榮幸抽中TOPick 好物試用活動，可以一試「Mindful Sparks 香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶」。

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶：桂花香氣撲鼻，入口清新怡人，氣泡把黃金桂烏龍帶到更高層次。

熱情果氣泡綠茶：柔和的綠茶香與甜美的熱情果香揉合，入口爽快醒神，口感甚至比一般香檳及梳打水更為有趣。

最重要的是，Mindful Sparks乃香港本地氣泡茶品牌，香港製造，自家研發的口味充分代表香港獨特精神及文化，作為香港人一定要大力支持。

試用專員：Cheung Pui Wing

我已經嘗試嘗試了，香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶，感覺清香加上梳打水，喝下去特別解渴清涼

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試用專員：Michelle Cheung

我已經嘗試了，香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶，感覺香甜清香加上有氣梳打水，喝下去特別解渴清涼，很好味道

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試用專員：Tsang Lai Kwan

今次好榮幸可以試飲香港製造的Mindful sparks桂花烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶，他們採用新鮮的材料（天然糖/果泥等），感受到他們製作的誠意，與市面的飲品與別不同，健康美味。

桂花烏龍冷萃氣泡茶，想不到桂花烏龍再加上氣泡茶味出眾回甘清涼，飲完口中仍有陣陣花香，真的很喜歡很獨特。

熱情果氣泡綠茶，似飲台式飲品，微甜清新，加上氣泡，適合配搭一些炸物時飲用，如炸雞，薯條，薯片。

有機會要試埋其他味道，因為已深深被它吸引住。

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試用專員：April Chan

氣泡茶以獨家製程注入氣泡，

細緻氣泡於舌尖彈跳，鼻息間卻滿溢茶香，

是氣泡飲料中最健康的選項，

讓體內如氣蘊天地一般，展開良好循環。

以獨家氣淬工法，為聚集桂花清香的茶湯注入滾滾生氣，氣泡綿密持久，帶動花香逸散，口感細緻甘潤，口中氣韻更增添品飲層次，適合代酒佐餐，輕鬆小酌。

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試用專員：Sushi Lau

從來都未試過飲到油氣嘅茶 ,尤其是呢一隻黃金桂 嘅冷泡茶令我非常之感動,因為佢冰凍嘅味道同埋清新嘅 桂花香 ,烏龍茶嘅味道 非常之配合,加上佢係冇糖嘅, 令我飲得非常之放心,飲多兩支都唔會肥呀

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試用專員：Coco Lam

我試飲咗兩隻之後我比較喜歡 熱情果氣泡綠茶，畀我一個好解熱氣嘅感覺，加上熱情果嘅香味同埋氣泡飲一啖感受到佢甜甜嘅清新， 雖然佢無糖但係感覺佢嘅香甜飲完之後個人都非常的舒服同埋好精神

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試用專員：

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶，兩隻之間我覺得我會喜歡熱情果氣泡龍茶 因為佢嘅熱情同埋老太原來係非常之夾嘅味道加上味道非常之清新入口氣泡非常之犀利同埋溫和 好sweet嘅感覺 加上佢冇糖好啱女士飲

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試用專員：Bibi Lau

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶， 我兩隻都飲曬我會鍾意 熱情果未到多啲因為我本身好鍾意食熱情果同埋飲 綠茶解油嚟嘅感覺好啱女士飲

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試用專員：May Tam

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶同聞落去淡淡嘅桂花烏龍香唔同，飲落去偏濃郁有回甘。個人就鍾意多熱情果氣泡綠茶多啲，相對之下就清爽好多，而且有熱情果嘅甜味，好似飲緊水果茶咁，好少可飲茶會有氣泡，所以口感都幾得意，相信茶類愛好者一定會鍾意。

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試用專員：Charobie

剛收到熱情果氣泡綠茶和黃金桂烏龍冷萃氣泡茶即刻雪凍試飲左，好驚喜。熱情果伴隨著清爽的綠茶以及清新的天然甜味，最後是淡淡綠茶的丹寧感。而且好順口及消滯。黃金桂烏龍冷萃氣泡茶來自安溪的桂花香烏龍茶，我選擇倒在杯飲，倒出來立刻聞到清新嘅香味家人也爭相淺嚐，讚口不絕。這兩款也很適合開派對和朋友暢飲也不怕醉。

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試用專員：On Wong

我已經嘗試了，香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶， 感覺唔似汽水咁甜， 感覺清新得來帶點新穎， 令人想一試再試嘅感覺。

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試用專員：Kelly Chan

黃金桂，清新而具花香風味的無糖氣

泡茶。熱情果伴隨著清爽的綠茶以及清新的天然甜味，最後是淡淡綠茶 的澀味。

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試用專員：Wu Wai Keung

感謝Topick選擇我成為其中一個得獎者可以品味上述之兩款汽泡茶本人選了一同去試兩款氣泡茶方便比較一下那款更加啱自己口味 首先黃金桂係一樣極品之烏龍茶茶葉打開樽蓋已經芳香撲鼻而在口腔也散發清香值得一提是幸好製造商並不加入其他味道在內否則破壞了那麼好的味道，氣泡茶更令人有一種置身酒吧的感覺。

熱情果氣泡綠茶則截然不同，第一口似果汁正要吞下嚥就出嚟綠茶味我相信如果在炎熱的天氣下是一樣很解渴消暑的飲品選擇的 總結我認為用玻璃樽是一個很聰明的包裝可以適合在酒吧埸合出現。

試用專員：Kristi.c

日常生活中，我都很喜歡飲茶，無論係白茶紅茶和綠茶， 每天都會揀一款茶種飲用，所以見到有氣泡茶時， 就很有興趣想試吓。今次試了兩款氣泡茶， 包括

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶和熱情果氣泡綠茶。

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，屬於無糖氣泡茶，飲落去會有好香嘅桂花烏龍味。

而熱情果氣泡綠茶飲落去會有少少甜甜地，亦會有綠茶味， 適合喜歡飲果茶嘅人士。

個人黎講， 因為本身比較喜歡飲用沒有添加其他果味嘅茶，所以會較喜歡黃金桂烏龍冷萃氣泡茶。

試用專員：FM

今次試飲Mindful Sparks 黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶！兩款口味都好清新，有好香嘅茶味，感覺用料高質，應該係用上乘茶葉沖泡而成！雖然冇添加任何糖份，但都充滿着淡淡桂花/熱情果甜香，口味好夾，好好飲，唔會覺得好淡而無味！兩款口味，我比較鍾意熱情果氣泡綠茶，因為呢個配搭比較特別，市面上比較少有，而且配搭都好Match,所以比較有驚喜！口感方面，佢係充滿細緻氣泡，口感綿密，飲起黎有爽感，雪咗嚟飲更加清涼快爽，比起一般嘅茶飲品更加有層次同埋新鮮感！

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試用專員：Janet Wong

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，夏天雪凍嚟飲「No. 1」。飲烏龍茶嘅同時啖啖有著桂花清新嘅香味，令人感覺舒暢和清爽。

至於熱情果氣泡綠茶更是我的至愛之選。飲落似有清新天然有氣嘅果汁味飲品，起初不似綠茶，啖真後感覺又回到有淡淡綠茶的丹寧感，嘅有氣又有清香嘅果汁味，從未試過有這樣的特別感覺。

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試用專員：SF Yu

熱情果氣泡綠茶一開時候已經聞到好香熱情果味，泡沫就比較多，但飲完唔會覺得胃氣漲， 飲下去熱情果味似熱情果籽一樣咁清新，不會太甜，味道自然。 適合不飲酒的人都可以和朋友chill。而黃金桂烏龍茶就相對冇咁多泡，以前試過冷泡茶都係比較淡口，但這支冷泡茶就都幾濃味，加上無糖已經好夠味和易入口。

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試用專員：Black Yeung

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶： 烏龍茶味道濃郁，加上是有氣梳打水，喝下去特別解渴清涼，很喜歡的味道。特別是無糖飲料，十分健康。

熱情果氣泡綠茶 ：感覺香甜清香，果味重，好像喝果汁，不太甜，不過沒有太多綠茶味道。

總括來說兩款茶飲味道都不錯，配搭很有新鮮感，喝完感覺舒服，特別是有氣梳打水飲料，口感不會太寡，自己也會買來飲和會推薦給朋友這兩款茶飲。

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試用專員：Amber Lee

感受:在外觀方面，收到兩款荼飲第一刻已經覺得包裝非常特別，配色及文字都非常清晰，設計時尚特別，如果在超市或便利店等在品牌以外的地方見到，都相當能吸引視線。至於味道，比普通香檳或啤酒更有層次，泡沫都好足夠，但又不含酒精，非常適合不能飲酒喜愛飲茶及梳打的人士。今次嘗試了熱情果綠茶及黃金桂烏龍茶，我覺得兩者都唔錯，但會較偏好熬情果綠茶，除了味道在聞的時候已經有淡淡的熱情果味外，配搭綠茶飲的時候更出眾，各自的味道都能嘗到，同時又帶有氣泡，感覺非常新奇。而黃金桂烏龍茶都不俗，只是平常較少飲烏龍菜，有氣的烏龍沒有平日在茶樓飲的濃郁，顏色又似啤酒，所以飲的時候有新鮮感。總括來說，飲料在包裝及設計上很出色，而且用玻璃瓶及啤酒蓋來保存更合適又美觀，而味道帶有果香但不會死甜，配搭不同的茶都有新鮮的口感。

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試用專員：Chan Tung Fai

剛剛試完兩款氣泡茶，第一眼見到玻璃樽的外形還以為是手工啤酒，感覺好有型。首先，熱情果氣泡綠茶飲到清爽的綠茶以及清新的天然甜味，還有淡淡綠茶的澀味，好醒神。另外，黃金桂烏龍冷萃氣泡茶聞到桂花及烏龍的香氣，加上無糖及純天然無添加，飲完感覺整個人都健康起來。

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試用專員：Pui Yiu Lam

我覺得”黃金桂烏龍茶冷萃氣泡茶”有陣好香嘅茶味之外，加上有氣，雪凍飲更加解渴; “熱情果氣泡綠茶帶有少少甜味，好啱下午茶同甜品一齊食用，例如蛋糕或曲奇，非常夾！

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試用專員：Sky Cheung

我試飲了香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶，我喜歡黃金桂烏龍冷萃氣泡茶的濃厚茶味，甘香，不太甜，另外是它有氣泡，喝起來是汽水的口感，但又不會肥，是很好的消暑減肥飲料。

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試用專員：Chan Nga Ting

感謝Topick 讓我試飲香港製造的熱情果氣泡綠茶和黃金桂烏龍冷萃氣泡茶。

我尤其喜歡是熱情果氣泡綠茶入口的時候，就品嘗到淡淡的甜味，入口香甜，吞下去的時候就有甘香的綠茶味，而且十分提神解渴。

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試用專員：Lo Wing

多謝Topick送上呢兩支香港製造嘅氣泡茶！

首先講下黃金桂烏龍，顏色偏深，茶香味濃，不含糖份，啱曬屋企父母，佢哋打邊爐時成日扭計要飲汽水，呢支氣泡茶代替就啱曬，滿足晒佢哋想飲有氣嘢飲嘅願望，而且帶有微微桂花香，滿足埋佢哋品茶嘅願望，一舉兩得！

另外支熱情果氣泡綠茶就至適合我哋後生仔女，顏色雖淺，但好香嘅熱情果味，但甜度恰到好處，唔會過甜，令人飲幾啖就放低，做完運動飲佢真係醒神兼解渴，BBQ定打邊爐都要入定貨嚟招呼親朋戚友！介紹吓本地原來有咁好飲嘅氣泡茶！

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試用專員：Kit Chong

Mindful sparks香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶味道不太甜，味道適中入口清爽，解決到好口喝時候飲，熱情果氣泡綠茶，陣陣綠茶味好濃郁好飲。

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試用專員：Stefano Hong

Mindful Sparks是香港製造既本地品牌，咁樣已經值得支持一吓。我好榮幸試飲咗兩隻氣泡茶，黃金桂烏龍冷萃氣泡茶和熱情果氣泡綠茶。

首先講熱情果氣泡綠茶，我覺得女孩子會比較喜歡，熱情果伴隨著清爽既綠茶以及清新既天然甜味，最後是淡淡綠茶既苦澀味，茶香與果蓉濃濃融合，估唔到可以噤夾。而另一款是黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，打開瓶蓋已經聞到淡淡既桂花香氣，清新而具花香風味既無糖氣泡茶，清香怡人，飲後會有一陣陣既回甘味，而其苦澀味較熱情果氣泡綠茶濃，單寧和茶多酚既層次高，氣泡令質感更加清爽，去油解膩。

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試用專員：Leung Chui Ting

熱情果氣泡綠茶超好飲，熱情果酸酸甜甜，同綠茶味好夾，而熱情果又一年四季都岩飲，最重要係果味天然，唔似出面啲飲品，一陣化學合成劑味，果茶加氣泡，倍增夏日清爽感覺，兩款氣泡茶二選一，我會揀熱情果氣泡綠茶。

雖然我鍾意熱情果氣泡綠茶多啲，但唔代表我唔鍾意黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，黃金桂烏龍冷萃氣泡茶既茶味都好出，只係總括黎講比較平凡，味道同出面差不多。

其實用樽裝真係好好，重可以俾小朋友扮下大人，同大人一齊cheers，小朋友超開心，重可以飲少啲汽水，吸收少啲糖，如果平少少我會keep住買。

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試用專員：Evelyn S

今次試飲左黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶。佢地用玻璃瓶包裝，飲落更有風味。

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶飲落清新好fresh，仲有啖啖香氣。而熱情果氣泡綠茶有住清爽綠茶香氣，配上少許熱情果既酸甜，解膩得嚟又易入口

加上兩支飲品無糖又冇添加，全天然，可以放心同朋友係party上大喝特喝，取代汽水啤酒，越飲越健康。

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試用專員：Wai Ying Lee

當我未開始進食前淺嘗第一啖黃金桂烏龍，我覺得有點苦澀味。但當我食過燒肉後再飲黃金桂烏龍，整個感覺截然不同，再沒有苦澀味，反而有淡淡甘香的茶味，好像沖走燒肉嘅油膩感，沒有飽滯嘅感覺！

至於熱情果氣泡綠茶，完全唔似茶類飲品，反而似沒有酒精嘅酒類飲品，好似飲緊淡味的啤酒。如果要揸車嘅朋友，又想好似有飲啤酒嘅感覺，都不愧係一個代替品，但價錢略嫌貴，定價能與普通啤酒看齊，應該都會吸引一定的捧場客！

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試用專員：Emily Sung

近年來都鐘意飲較為健康嘅飲品，今次好物試用專員試用活動試飲熱情果氣泡綠茶同埋黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，等我逐一講下試飲完嘅感覺。

熱情果氣泡綠茶

呢隻同黃金桂烏龍冷萃氣泡茶唔同，無標榜無糖，但睇返成分糖分都唔算高，所以都安心咁飲用，的確飲落唔算甜，適合我呢啲有時想放肆下但又唔想太有罪惡感嘅人士飲👍🏻熱情果味道濃郁，加埋有氣令個口感更特別，但略嫌容量較為細，不過唔雪凍都一樣好飲✌🏻

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶

平時我最鐘意飲烏龍茶同埋黑豆茶，而且包裝上講明無糖，所以我更鐘意呢款茶飲，烏龍茶味幾濃，有埋氣泡其實幾特別，呢支我就雪凍左嚟飲，當然味覺享受會俾唔雪嘅更好啦，不過都係覺得佢太細支，最少有300ml會比較好👍🏻

兩支茶飲包裝簡約，但黃金桂招紙唔搶眼，如果我同時見到兩支茶飲，我會拎起左熱情果先，因為顏色較為特別同吸引，黃金桂可以再向招紙顏色上加一啲心思👍🏻👍🏻👍🏻

試用專員：Fwf Sey



我嘗試飲完冷萃氣泡茶後,特別喜歡飲黃金桂烏龍冷泡茶,因為本身都已經喜歡飲茶,而且它含有有香的桂花香,味道又好,剛剛適合我的口味,而且又沒有含糖分,更加適合我這年紀飲用,比飲汽水和果汁都會健康有益,而且雪凍飲更加有無比的解渴,更適合我做完運動之後飲用,以後做完運動之后,我可以不用飲其他的能量飲品,有了新嘅選擇。

試用專員：

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶- 已經飲完後感覺，烏龍茶味道，但不夠氣泡.....冷藏後飲咗不錯

熱情果氣泡綠茶-已經飲完後感覺，熱情果味道，似啤酒一樣….有少少氣泡….冷藏後非常好飲.

我覺得喜歡飲熱情果氣泡綠茶.

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試用專員：Fiona Chan

我嘗試過飲熱情果氣泡綠茶之後,雖然有少少澀味,但係因為有熱情果的天然生果味,所以比我感覺十分有清新和很配合的感覺,使我有點驚喜,而且放在雪櫃冷凍後飲,更加使我感到十分解渴和有十分冰涼的感覺。希望可以出多點新的飲品,比我有更多美味嘅選擇。

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試用專員: Wing Fung

首先多謝畀我試飲呢兩款氣泡茶，之前都唔知有呢類氣泡茶

領取當日，已經試飲，Mindful Sparks 香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶，烏龍茶及熱情果味濃沃，氣泡細膩溫和，零糖，零卡路里，飲多幾支都唔怕

設計特別，係茶飲但係類似啤酒樽身

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試用專員：Waifungeng

試飲Mindful Sparks 香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶

首先講下個樽身外型好似啤酒，但因為知佢係茶類飲品所以會覺得好特別

第二口感特別，試飲完黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶，覺得果味清香，口感清爽

之後嘗試過search呢款茶飲，發現原來另外仲有多種口味

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試用專員: Chan

試飲左Mindful Sparks 香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶，口感比普通香檳及梳打水有層次，擁有啤酒般口感但不含酒精，好味

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，烏龍茶味及氣泡濃郁，口感清爽

熱情果氣泡綠茶，唔成支飲到到茶杯嚟飲，色澤淺金，飲到熱情果甜香同綠茶的香味，味道亦以熱情果為主，綠茶為副，好有層次

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試用專員：Ka Wai

試飲Mindful Sparks 香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶

放完入雪櫃1日後攞返出嚟飲，黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，口感好趣緻，打開嘅時候有氣泡好似啤酒，個樽身後又似酒樽，但飲落係茶味覺得好特別，同埋茶味濃好濃

熱情果氣泡綠茶，好濃嘅熱情果味，幾好飲

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試用專員：Yoyo L

早排打邊爐同屋企人一齊飲，事先雪凍飲用，味道唔錯，同之前飲開相似產品完全不同，我自己比較喜歡熱情果氣泡綠茶。而屋企人就選擇黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，可能因為長者關係，他們驗覺得茶味不夠濃郁。此外因為價錢都唔係好平，比坊間烏龍茶綠茶價錢較貴，所以價錢都係一個考慮因素。另外綜合比較，如果後生仔女，會比較鍾意飲呢類型飲品，但係如果小朋友及老人家，可能會覺得味道有啲奇怪。我個人比較鍾意飲唔同類型果茶，所以我應該都會考慮再買熱情果氣泡綠茶。

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試用專員：Yip Eva

我覺得2款飲品都有淡淡桂花香同熱情果香，配上綠茶同烏龍茶，估唔到有d 驚喜，最重要係唔太甜，不過如果改用紙包裝就方便，本身都鐘意飲茶，覺得桂花烏龍，同熱情果綠茶都ok, 個人比較鐘意熱情果味，有d 氣泡水既感覺，岩哂夏天飲，好爽，我同屋企人share 一齊飲，佢地都係覺得熱情果綠茶好飲，希望可以再試其他口味，出幾隻味！

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試用專員：Poon Yeuk Lan

從冰箱中取出冰凍的黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，用汽水瓶打開後再放入塑膠飲管，濃濃的泡沫緩緩地冒出來，將飲管拿高一點點以避免泡泡傾倒下來。

桂花烏龍味不濃不淡 ，一口一口的喝下去既有泡沫的口感亦有桂花烏龍的清新怡人感覺。

從冰箱中取出冰凍的熱情果氣泡綠茶，用汽水瓶打開後再放入塑膠飲管，濃濃的泡沫緩緩地冒出來，將飲管拿高一點點以避免泡泡傾倒下來。

熱情果氣泡綠茶既有綠茶和花茶的味道亦有花蜜的潤喉感，一口一口的喝下去既有泡沫的口感亦有清新清潤的感覺，謝謝你們！

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試用專員：Tsz Ying Man

多謝TOPick 抽中試飲，先講黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，因為係無糖，所以飲落味道係好淡，聞落係有少少桂花既清香味，整體比人既感覺係好清新，岩晒我呢啲減肥中但又想飲下氣泡飲料既人，再講熱情果氣泡綠茶，我一直都好鐘意飲熱情果既飲品，但估唔到同綠茶係咁夾，飲完後係有陣澀味係喉嚨散開，因為熱情果味唔重，聞落係好香熱情果味，但飲落主要係綠茶味重，所以會有少少澀味，但我覺得用黎配蛋糕、餅乾就岩岩好，綠茶又可以消滯。我覺得2支都好飲，不過我就比較鐘意熱情果氣泡綠茶，因為有我鐘意既熱情果。

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試用專員：Suet Fan

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶喝起來有淳厚烏龍茶香，甘香適中，令人有種正在喝啤酒的感覺，相信喜歡喝啤酒人士可以一試，但桂花香氣略嫌太淡，本身桂花和烏龍茶為絕配，希望可以加重桂花的成份，更加香濃可口。

熱情果氣泡綠茶有熱情果香甜味配上淡淡綠茶，酸甜適中，配上氣泡，味道創新，感覺上對腸胃不會造成額外負擔，飯後來一瓶十分清爽。

此兩款氣泡飲品使用天然茶香和用料，但同時保有氣泡的清爽口感，十分適合追求健康的人士嘗試，再加上是香港本地製作，更加應該大力支持並推廣。

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試用專員：NW Chan

試飲黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶後，我更喜歡黃金桂烏龍冷萃氣泡茶的味道，無糖的成份讓我很放心，可是他不會太苦澀反而有淡淡的甜味。

熱情果氣泡綠茶比較適合年輕些的人學喝，味道較甜，熱情果香味濃郁。

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試用專員：Kam Ching

無糖的黃金桂烏龍冷萃氣泡茶喝起來健康提神，有淡淡的茶香但不會太濃，加上氣泡令我再夏日炎炎喝起來感到非常舒舒暢

熱情果氣泡綠茶很好喝，我很喜歡熱情果的甜味和綠茶的淡香。

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試用專員：Nga Wun Chan

我試飲了黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶

兩款口味覺有特色，烏龍味的茶味濃厚，而且不太甜，看起來很清新，與一般烏龍茶的分別是它有氣泡，在夏天看起來很爽。

而熱情果氣泡綠茶就有香甜的熱情果味，配合淡香的綠茶，清甜解渴，喝完心情都會變好。

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試用專員：CK Chan

試過黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶後，覺得非常好味，而且很解渴，黃金桂烏龍冷萃氣泡茶加了氣泡後不失茶味，啖啖烏龍茶非常甘香，而熱情果氣泡綠茶果香十足，熱情果及綠茶異常地夾，果甜同綠茶加上氣泡，令口感十分豐富。

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試用專員：Kok Emily

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶,入口清新,比較順暢和易飲,有淡淡的茶味和氣泡~有不一樣的味道,而且加上樽身設計精美,能吸引人去購買

另外，它背面有製造商的卡路里成份表，比較低糖低脂，適合糖尿病患者和正在減肥人士飲用，而且雪後凍飲最佳

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試用專員：Kuromi Mi

我試飲了呢2支, 我帶出街飲, 覺得都好飲, 特別係夏天, 出街好解渴, 配埋氣泡, 飲茶又有另一風味, 唔會只係飲茶咁簡單, 味道甘甜, 烏龍茶和綠茶都可以解油膩, 綠茶有些甘澀味, 睇落對身體都ok, 飲多d都唔怕甜, 不過如果有紙包好啲, 放係袋方便而且唔洗咁重, 成本又便d!

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試用專員：Ida Ng

我很喜歡飲茶，尤其是烏龍茶及綠茶。這次試用可以飲到Mindful Sparks的黃金貴烏龍冷箤汽泡茶，熱情果汽泡綠茶，感覺很新鮮有趣，因為我從來沒有試過飲有氣泡的「茶」。

首先它的包裝係有點像啤酒樽的玻璃樽裝，令我像在飲酒，先將冰塊加入熱情果汽泡綠茶，汽泡瞬間冒起感覺很chill，然後在飲嘅時候係一陣好清香嘅熱情果香氣湧進鼻子，再細看綠茶的顏色係通透嘅金黃色，就係比香檳深色少許，至於味道飲落去像極了飲汽泡酒，只是它完全沒有酒精，心𥚃想原來飲茶都可以有像飲酒這樣高級嘅享受，覺得佢完完全全被佢吸引住，佢超越左我對飲茶嘅期望，飲過汔泡茶，就怕自己以後不想再飲一般的茶了！

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試用專員：Karen Leung

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶的包裝非常高貴，第一眼看還以為是手工啤酒，但原來是氣泡茶。這支黃金桂烏龍冷萃氣泡茶帶有甘香茶花的味道，口味獨特，非常解渴提神。

而熱情果氣泡綠茶清甜解渴，甜度適中，綠茶味道香濃，芳香四溢，是解暑飲料。

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試用專員：TunTun Lau

飲咗一啖之後令我深深咁喜歡咗佢因為佢嘅 甘甜令我著迷 同埋佢sparkling嘅感覺非常 解渴 同埋味道非常之清生有歧視 當我們會畀嘅時候 飲兩啖真係精神為之一振

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試用專員：

我喜歡黃金桂 呢一隻冷泡茶, 因為佢無糖飲起上嚟好重嘅桂花味,同埋烏龍茶嘅味道非常之 match ,氣泡亦非常之勢利溫和加上零糖份飲得非常放心有唔怕會肥飲多幾支都唔驚呀。

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試用專員：

桂烏龍冷萃氣泡茶:清新的感覺,淡淡的茶味,再加上氣泡,適合一些想飲茶但又想飲有氣飲料的人士。最重要的是零糖零卡路里,適合一些追求飲食健康的人士。

熱情果氣泡綠茶:這個會比較似平時的手調飲品的味道,熱情果伴隨著清爽的綠茶以及清新的天然甜味,再加上氣泡,是消暑解渴的好幫手。有時侯想飲汽水,但又不想吸收太多糖份,這是一個不錯的選擇。

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試用專員：So Cheng

第一次試飲氣泡茶，覺得茶配有氣泡十分吸引，配搭新奇，黃金桂烏龍冷萃氣泡茶富有濃濃的烏龍茶香，即使加入氣泡，亦不失茶味，而熱情果氣泡綠茶，一打開已聞到熱情果香，熱情果同綠茶非常配搭，加入氣泡令口感更豐富，平時好喜歡喝有氣的飲品，這款氣泡茶比其他有氣產品少糖，感覺較健康，相信會購買支持。

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試用專員：Angel Chan

首先多謝TOPick俾機會我試飲Mindful Sparks香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶，從外觀望上去似一支啤酒，瓶身特別非常討好，氣泡茶故名思義以「茶」作為主要元素。

第一款試飲既係黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，其口感比普通香檳及梳打水更有層次，擁有啤酒般的爽滑口感但又不含酒精，飲得出獨特又具層次的味道，有苦澀味和單寧既after taste。

第二款試飲既係熱情果氣泡綠茶，我自己就比較喜歡呢支氣泡茶，女仔都係偏好甜味多d，可以飲到熱情果綠茶和茉莉花茶調成的無酒精雞尾酒，綠茶有苦澀味，但當中又有甜酸味中和，非常喜愛。

整體兩款都有自己獨特既味道，值得一試。

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試用專員：

熱情果氣泡綠茶清甜無比 ，熱情果有極高的抗氧化物質，甚至可以改善氣喘和軟化關節，非常有益。

而黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，清香撲鼻，味道鮮爽而帶甘甜，黃金桂是來自安溪的桂花香烏龍茶。黃金桂是安溪四大名茶之一，它的香味非常高，它的茶色呈橙黃色，名符其實黃金桂。黃金桂烏龍冷萃氣泡茶清新而具花香風味，令人再三回味。

試用專員：Once Tsoi

黃金烏龍冷萃氣泡茶，一打開玻璃瓶蓋已經能嗅到淡淡的桂花香味，喝下去茶味挺濃，清新而具桂花香味，加上氣泡的口感醒腦醒神，無糖無酒精，對於愛喝茶又愛喝汽水而又不喝酒的我可以說是不二之選。

至於熱情果氣泡茶，一打開玻璃瓶蓋是淡淡的熱情果甜味，喝下去是淡淡的綠茶澀味，同樣加上氣泡的口感，清爽又清新，而且不會太甜，是天然的甜味，對於正在戒糖的我多喝幾瓶也沒有太大罪惡感呢！

總結來說兩款氣泡茶都很清新很特別，喝起來各有特色，個人比較喜歡黃金烏龍冷萃氣泡茶的桂花香味，始於覺得無糖的茶比較能喝出本身的茶香。

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試用專員：Man Yi Lam

今次試飲冷萃氣泡黃金桂烏龍茶+熱情果氣泡綠茶開頭就係俾佢哋的外表吸引。外表好靚好似樽裝啤酒咁，但佢哋係無酒精啲，而且2款都好好飲茶味香，用嚟開無酒精派對好合適！

冷萃氣泡黃金桂烏龍茶

嗅到好香的烏龍茶味，當飲第一口時就好似飲咗梳打水好解渴，之後口中留有少少茶味。放多一陣再飲，啲氣走咗少少，但反而茶味更加突出更香，飲後口中會留有茶的甘香，飲完好解油膩。

熱情果氣泡綠茶

一開先嗅到蜜糖味同熱情果的味道，而且飲起嚟係熟情果氣水咁，唔會好甜，好順口！之後口中會留有綠茶的甘香。清甜解膩會令人不自覺咁好快飲晒！

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試用專員：Ng Chloe

今次多謝ToPick好物試用活動，送出由Mindful Sparks 香港製造嘅黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶。

兩款茶飲都係屬於Sparkling Tea,飲落去消暑又解渴，最啱一班人夏日開party嘅時候飲。

第一款黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，一打開已經有濃濃嘅桂花烏龍茶香味，再加埋嘅天然甜味，真係又香又解渴。

第二款熱情果氣泡綠茶有甜甜嘅熱情果香味，仲有清新嘅綠茶回甘味，可以中和熱情果嘅甜味，帶來平衡又新鮮嘅感受😍😍

試用專員：Wendy Lee

多謝 TOPick 比機會試飲 Mindful Sparks 嘅氣泡茶同氣泡綠茶，第一啖飲黃金桂烏龍冷萃氣泡茶就有好濃嘅烏龍茶味，再有淡淡嘅桂花味，加上氣泡，冰凍又爽嘅感覺即時充滿味蕾。而熱情果氣泡綠茶嘅熱情果都非常濃厚又清新，雪櫃拎出嚟一開即飲，成個人都感覺醒神哂。兩款用上玻璃樽設計，感覺好似飲緊氣酒咁，但其實又無酒精成份，所以無論大朋友飲得之外，小朋友都啱飲，覺得用嚟配食飯或者碗零食都咁一流！

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試用專員：Jacqueline Chan

兩支產品設計包裝平實，一拿起玻璃樽很有型，很少怎至未見過飲茶是已玻璃樽裝起。

黃金桂烏龍這一款，說實在，第一口很有氣，未必易入口，但過1，2秒後便有烏龍茶味在口中出現，不濃但特別。

熱情果氣泡綠茶這款，相對較濃味，較易入口。第1口已有熱情果的味道，會比較容易接受。

不過玻璃樽蓋不易開，而且怕會傷到手，如是膠蓋或輕身一些比較好，因方便攜帶外出飲用，現在只可留家和帶去朋友家才可品嚐。

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試用專員：Wu Hong

試飲完先知道氣泡茶的口感完全係梳打加茶的感覺, 飲落去第一口係梳打的口感, 繼而飲到尾就係烏龍茶的味道, 非常新奇有趣，熱情果綠茶就完全似果汁味梳打, 唔似飲綠茶, 但兩者口感都好新穎，但始終喜愛黃金桂花烏龍氣泡茶的味道，入口好似啤酒，呢種的烏龍茶真係咁大個仔都未試過，透過今次的試飲機會可以試到真係好開心，個人會支持黃金桂花烏龍氣泡茶多於熱情果綠茶氣泡茶，覺得烏龍氣泡茶口感較得意。

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試用專員：Venice Tai

呢兩支並非簡單嘅烏龍茶或綠茶，每一啖都飲到茶嘅精髓！一向對茶情有獨鍾嘅我，試過黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶真係返唔到轉頭！ 仲要係香港製造更加要支持下！

黃金桂烏龍冷萃氣泡茶來自安溪的桂花香烏龍茶葉，可以媲美上葡萄名酒一樣。啖啖清新而具花香風味，烏龍茶有助解有解脂，食得多煎炸嘢或者打邊爐，仲可以清熱解渴，加上冷泡茶葉，零烏龍茶味道更香濃！

另外熱情果氣泡綠茶，正所謂茶如其名，熱情果伴隨著清爽的綠茶以及清新的天然甜味，可以即刻解渴，熱情果有豐富嘅果糖，仲可以補充維他命，咁到最後一啖仲有淡淡綠茶的餘香！

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試用專員：Sa S

最初睇到呢款飲品覺得好有趣，吾知道傳統的茶和氣泡水結合起來會有撞出什麼火花，茶香與水果蓉的濃濃揉合，各種新奇味道組合成就出新穎的氣泡茶，口感比普通酒精類和梳打水更添層次感。兩種味道截然不同，本身茶葉內會有苦澀味、單寧及茶多酚，加上茶葉本身的茶香味，混合各式各樣的水果和花茶，反而帶來不少的驚喜和享受給我！

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試用專員：Kathy Fan

Mindful Sparks 香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶及熱情果氣泡綠茶

茶是故鄉濃，去酒樓飲茶你都想D茶濃D，唔濃唔單止睇落冇色，聞落唔香仲飲落冇味。Mindful Sparks 香港製造黃金桂烏龍冷萃氣泡茶，色香味俱全。雖然佢係冷萃，但係因為入落玻璃樽，可以保存到桂花同烏龍既香味。

而熱情果氣泡綠茶，可以話係FUSION野黎，綠茶本身味道較淡，加左熱情果就加左少少香甜味，但係又唔會太甜，新味道有別於傳統既茶，好特別好值得一試。

Mindful Sparks既茶好飲過市面上你買到既任何膠樽裝茶！