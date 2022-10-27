【外遊注意】尖沙咀周五起舉行旅遊嘉年華　現場抽獎贏來回機票

▲ 尖沙咀周五起舉行旅遊嘉年華，現場抽獎嬴來回機票。（湯炳強攝）

闊別三年，各國旅遊局代表協會（香港） ANTOR （HK）於今個周五(28日)起一連三日假尖沙咀Mira Place 1期B1樓中央廣場﹐再次舉辧「ANTOR旅遊嘉年華2022」，為熱愛旅行的港人帶來多項獎品及優惠。

「ANTOR旅遊嘉年華2022」有12個國家參與，包括澳洲、英國、芬蘭、法國、印尼、韓國、澳門、馬來西亞、西班牙、瑞士、台灣及泰國﹐並由中國平安保險、KKday及金怡假期支持。

嘉年華內設名勝展版打卡 hashtag 獲贈禮品。嘉年華會場設置各地旅遊名勝的展版供市民「打卡」，參觀者可穿上民族服飾、拿起特色道具，融入各地「景點」。於10月29至30日期間，如把照片於社交平台分享，並 hashtag #ANTORHK，即有機會獲贈由各個旅遊局送出精美禮品，每小時一節，每節100份，先到先得，送完即止。

限時抽獎無需消費即可參加。台上LED 屏幕不定時顯示大抽獎限時二維碼，只要身處現場，無需消費，利用智能電話掃描二維碼及填妥個人資料便可登記參加抽獎，大會並會即場抽出幸運兒，隨時贏走由國泰航空、HK Express、中華航空、長榮航空、文萊皇家航空贊助之來回機票；美麗華集團送出之水療套房、按摩療程、自助晚餐券及商場現金券；Columbia/ Go Wild 運動外套；酷牛牧場贊助之和牛龍蝦禮品包及由多家旅行社送出的旅遊禮券，總值超過14萬元。

慈善拍賣競投各國旅遊名物。當中包括澳洲特別版「草蜢」紅酒及各州特色禮品、芬蘭 iittala 玻璃壼連杯套裝、英國 Wedgwood X Vera Wang 婚禮用香檳杯、印尼吉祥金龍魚、韓國名貴茶具、瑞士禮物籃連 Victorinox 特別版幸運靈犬卡刀、法國醇香紅酒連開瓶器，拍賣收益扣 除成本，將撥捐 ANTOR 作慈善活動之用。

無分地域直播最新旅遊資訊。多位 KOL 及旅遊達人到場分享，即時與參觀者作互動交流，獲得第一手資料攻略。澳洲旅遊局邀請了正身處當地拍攝的梁芷佩（Christy）於10月29日現場直擊報導墨爾本的Derby Day。泰國旅遊局亦帶來民族舞表演及民族服裝試穿。

旅遊產品現場折扣優惠方面，每位參觀人士，在登記參加大抽獎的同時可獲中國平安保險送出200元網上保險電子保費禮券，及 Columbia/ Go Wild 送出之港幣$200 購物禮券。

ANTOR 旅遊嘉年華 2022詳情：

日期：2022年10月28至30日 （星期五至日）

時間：12:00 至 20:00

地點：尖沙咀 Mira Place 1 期 B1 樓中央廣場

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記者：陳麗娜