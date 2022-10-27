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【電子政務】簡慧敏促為數字經濟和電子政務立法　謝偉銓批政府低智能運作

政治 19:27 2022/10/27

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簡慧敏動議為數字經濟和電子政務立法　（資料圖片）

由立法會議員簡慧敏動議的無約束力議案，今在立法會進行討論並獲通過，促請政府盡快就數字經濟和電子政務立法。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則批評政府低智能運作，認為可從改變內部指引入手。

創新科技及工業局局長孫東回應指，政府一直全力推動智慧城市和數字經濟的發展，與議員目標一致，強調政府各個政策局和部門會上下一心，加快推行相關措施。

提出動議的簡慧敏指出，過去政府不同部門都有不同電子化項目，但坊間依然覺得落後，她認為，原因是部門之間各有各做，彼此互不連結、系統甚至不相容。簡慧敏續指，各國的智慧政府建設，都離不開立法授權，以清晰的法律框架來促進智慧政府建設，因此要通過過「法律賦能」，打造「以市民為中心、以數據為基 礎的政府」，讓數據跨部門互聯互通、打破信息孤島的狀況，真正做到「一 個政府」，驅動經濟社會發展新動能。她強調，不管有多少個政策局或部門，香港只有一 個「特區政府」。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則批評，過去兩屆立法會他已不斷促請政府大力發展數字經濟與政務電子化，智能化，但一直不盡人意，更直至指疫情期間政府「低智能運作」表露無遺，例如視像會議不會搞、電子簽署不會做等。謝偉銓又指，最離譜是投標程序，有些部門只接受實體標書，有些複雜的招標文件和附加資料要業界用光碟下載，質疑政府沒有做到電子化，更稱現時不少電腦已不讀取光碟。他認為，要改變這種低智能做法，修改某些內部指引亦可，但最需要改變的，是心態。

對於立法會議員黃英豪議員等提及推動跨境電子商貿發展的建議，孫東指，創新科技及工業局正統籌和協調政府有關政策局及部門，共同推進「跨境通辦」事宜。而特區政府現正與廣東省有關部門合作探討粵港數字基礎設施的對接、互認、互連、互通和介面標準化等事宜，其中以「智方便」作為「廣東省統一身份認證平台」實名身分認證渠道之一，以期讓香港居民在登記認證平台和使用廣東省政務服務時可使用「智方便」進行身分認證。

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責任編輯：趙居逸

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