【藝文香港】11月灣仔會展舉行文藝盛會　展近40幅現當代藝術家作品說中國故事

▲ （受訪者提供）

為配合本港發展為中外文化藝術交流中心的定位，由紫荊文化集團主辦，中華青年精英基金會、集古齋承辦的首屆「藝文香港」文藝盛會，將於11月16日至19日一連四日在灣仔會議展覽中心舉行，其中17至19日三日將免費開放予公眾參與。今屆盛會以「古今對話 中西互鑒」為主題，包括展覽、論壇、工作坊及大師班三大部份，市民屆時可免費入場。

展覽將展出近40幅現當代藝術家的作品，當中包括6位大師：吳冠中、林風眠、徐悲鴻、陳樹人、傅抱石、齊白石的作品，另有8位海內外知名的當代藝術家王天德、林天行、郝量、張恩利、章燕紫、梁遠葦、劉建華、 謝曉澤參展，他們今次展出的作品，大多是圍繞是次展覽主題全新創作。

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藝文香港助理策展人丁潔介紹展覽時提到，6位大師的作品是從不同博物館借來，有別於在拍賣會上會見到的作品，這些作品揉合中西元素，譬如齊白石及徐悲鴻共同創作的國畫《梅竹》，畫中山石與竹子由徐悲鴻先畫，再由齊白石後補紅梅，這種合作反映了兩人之間的深厚情誼，與外國畫家偶爾合力創作的做法也有類似。

而8位年輕當代藝術家的作品中，不少都見到中國傳統文化的元素，譬如畢業於中央美術學院，現時在北京生活的章燕紫，她以中國的廿四氣節，創作出《她的24章節》講述女人一生的成長歷程；又如畢業於無錫輕工業大學藝術學院，現時在上海生活的張恩利，他多個作品，包括今次展出的《樹》反映中國的道家思想。

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另外，主辦單位舉辦首屆「西泠盃」全港青少年書畫篆創作大賽，此前已徵集來自 226 所學校逾千幅作品，並在當中評選出80幅優秀獲獎作品，放在今次的展覽中展出。是次比賽的頒獎典禮也會在展覽最後一節活動進行。

今次的文藝盛會也包括5場有關中西文化藝術現狀及藝術交易市場發展趨勢等主題的國際藝術論壇，另有近20場的工作坊及大師班，包括以書法寫《心經》、畫國畫、水墨畫等，市民可以在展覽期間參與。

聯合出版(集團)有限公司董事長、藝文香港策劃顧問傅偉中提到，國家在「十四五」規劃中，支持香港重新定位為中外文化藝術交流中心，行政長官李家超在首份施政報告中也有提及，希望藉著今次的文藝盛事，向香港及世界講好中國故事。

▲ （受訪者提供）

藝文香港ART HONG KONG「古今對話 中西互鑒」展覽 地點：香港會議展覽中心舊翼5樓展覽廳5G 公眾開放：11月17日至19日上午10時至晚上7時 詳情：www.arthongkong25.com/

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記者：江麗盈