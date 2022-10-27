【覆核被拒】涉騙互助社等判刑後被革職　警長申覆核不獲受理

▲ 申請人李鴻發(右)。資料圖片

52歲警長早前涉向隱瞞香港警察儲蓄互助社逾100萬債務，令互助社批出逾60萬元貸款，以及向1名退休人士投注本地賽馬賽，於2021年承認3項欺詐及1項非法收受賭注者投注罪成，被判240小時社會服務令。警長其後被革職，並不獲發放退休金。警長早前於高等法院提出司法覆核，法官今（27日）頒下判詞拒絕受理，指申請人逾時申請是次司法覆核，法官亦未能看到警方作決定時，有任何明顯的法律錯誤，遂不批出司法覆核許可申請。

申請人為李鴻發；建議答辯人為香港警務處及公務員事務局。

法官高浩文於判詞指，申請人於2021年承認3項欺詐及1項向收受賭注者投注罪，被判處240小時社會服務令。警方於同年11月將申請人革職，並不發放退休金。申請人分別發信至警務處處長及行政長官，要求推翻決定，但均被拒絕，遂於2022年6月27日入稟提出司法覆核。

法官指，公務員事務局並未有參與是次決定，因此針對該局的司法覆核必然被駁回。法官又指，申請人逾時申請是次司法覆核，亦未有解釋原因，申請人同時未有提出具體理據。法官亦看不到警方作決定時有任何明顯的法律錯誤，遂拒絕批出司法覆核許可申請。

HKET APP健康台更多都市疾病影片： https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載： https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟