【伴侶不忠】考獲認可婚後關係評估工具協調員　何基佑列9點被視為對配偶不忠的行為

▲ 何基佑列9點被視為對配偶不忠的行為。

「超級奶爸」何基佑除了是好爸爸外，還是出名的好丈夫，經常在網上晒與太太的合照，非常恩愛。原來他對於兩性及婚姻關係都有一番見解，更是認可婚前及婚後關係評估工具協調員，他最近就在網上發表文章，列出「9點會被視為對配偶不忠的行為」。

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1.與異性傾訴心事：這是非常危險的行為，這等同將自己脆弱地暴露在對方面前，對方有機會誤以為是示意情感和親密感的建立。一旦有了這種連繫，就會彼此依附。有問題應該找配偶傾訴，其次可以找親戚，有需要亦可以尋求專業協助（心理醫生，社工等）。

2.跟異性單獨相處：基本上任何不能對另一半坦白的約會都是有問題。那管是到對方的家喝杯咖啡，單獨吃午餐，甚至開車接送對方。很多婚外情都是這樣開始。這些時間應該是留給配偶。

3.與別的異性調情(Flirting)：避免任何試探形式的話，身體接觸，玩弄對方的頭髮，輕撫，曖昧的眼神等。起初只是玩玩而已，可是最後卻一發不可收拾。

4.寫親密書信給異性表達關心：無論是表示慰問，表示鼓勵，給予祝福也好，只要連同自己另一半的名字一併寫上去，就可以減少誤會。

5.悉心打扮是為了討好其他異性：如果你悉心打扮不是為了討好配偶，而是要討好某些特定異性，你需要檢視一下自己的動機。

6.在互聯網上結交異性：這種神秘感和無限可能的感覺是非常危險。我建議不會理會這類「邀請」，更不要主動出擊。很多婚外情都是這樣開始。

7.說配偶的壞話：配偶是自己最好的朋友，我們不應該說對方的壞話。背著最愛的人說他/她的壞話是絕對不能接受。如果是遭受暴力或精神虐待則另作別論，應該馬上報警或求助。

8.在正常的情況下刻意不滿足對方的性需要：試問對方又可以從哪裡獲得這方面的滿足呢？婚姻就是彼此滿足，在各個範疇做到盡善盡美。

9.別人地位比配偶高：結婚就是說明了視對方為最重要，最愛的人，就是連父母，兒女，朋友的地位都不及對方。一切應該以對方為先，這樣才能締造有安全感，和穩定的家庭。

別高估自己或對方，因為沒有人玩得起愛情/婚姻。是曖昧，還是光明正大，作為成年人，絕對是心知肚明吧。共勉之。

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撰文:何基佑