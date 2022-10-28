【HPV】年輕一代愈來愈早熟　醫生破解6大父母對HPV迷思

▲ 醫生破解6大父母對HPV迷思，包括接種預防疫苗不代表家長默許子女可提早有性行為。

一提起HPV，不少人聯想到是女生患子宮頸癌，有關的預防疫苗女生才接種，以上是誤解。其實HPV男女生也有機會感染，而且高危型病毒有機會引起其他癌症如口咽癌。此外，有些父母亦對HPV有不少迷思，譬如不明白為何小學生就要預防？男孩子也有關？預防HPV代表鼓勵提早性行為？TOPick找來醫生逐一破解父母對HPV迷思。

耳鼻喉科專科醫生林偉雄指出，「人類乳頭瘤病毒」HPV（Human Papillomavirus）很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的主要感染途徑，男女都有均等的機會受到感染。林偉雄醫生逐一解答家長的疑問。

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迷思1︰女兒是小學生，不會那麼快結識男友有性行為，HPV應該跟她沒關？

林偉雄醫生︰如受到HPV病毒感染，在現時的醫療科技沒有一些抗病毒藥可徹底清除HPV病毒，換句話代表預防是最好的方法。而HPV病毒最佳的預防方法就是接種預防疫苗，年紀較後生及未開始有性經驗的小朋友接種此疫苗，效果最理想。家長可跟孩子解釋，提早接種預防疫苗是有保護作用。

迷思2︰在小五、小六女童已有2針有足夠保護？小朋友長大之後要再補打？

林偉雄醫生︰足夠！根據美國疾病控制及預防中心，在2013年發表過疫苗資訊，HPV預防疫苗只需跟接種的時間去適當接種，其實已有足夠的保護，毋須日後要用加強劑。

▲ 耳鼻喉科專科醫生林偉雄逐一破解父母對HPV的迷思。（文子健攝）

迷思3︰想待孩子成年時決定是否打針，如此早打針會很快沒有效用嗎？

林偉雄醫生︰不可忽視新一代早熟的問題，打HPV預防疫苗最理想的時間就是有性經驗之前，無論所有男女開始有性經驗的話，就會增加了接觸HPV病毒感染的機會，受過不同類型HPV病毒感染後，再打此預防疫苗，效果會大打折扣。

迷思4︰我有跟女兒提及性教育，如果讓她一早注射HPV疫苗，好似默許可提早有性行為，怎麼辦？

林偉雄醫生︰我自己是3女兒的爸爸，女兒常識科已學到一些疾病的感染途徑，包括「接觸傳染」，家長可以用此角度，解釋HPV病毒的感染途徑是接觸傳染，雖然性接觸是最常見的途徑，但人的身體任何一部分接觸此種病毒，理論上是有機會受感染，這樣他們會容易理解，易接受得多。

迷思5︰如果遲了或補打針可以嗎？

林偉雄醫生︰也不是絕對不行，因為HPV疫苗在2000年頭出現，即現今有些約40歲的成年男士女士，未必有機會在那時接種HPV預防疫苗，他們現時都可以接種。

HPV預防疫苗在香港最常用的是「九價疫苗」，即可預防9種HPV類型，包括7種高危型、2種低危型。如果有性經驗是會增加患HPV病毒的機會，但不代表所有類型都有感染過，譬如有人感染了HPV 16型，再打疫苗，9價裡面本來可以預防16型，那此功能就不理想，但它仍有8種類型可預防。

迷思6︰我的兒子都要預防HPV？

林偉雄醫生︰其實無論男女，一般由9歲開始已可以接種HPV預防疫苗。HPV病毒經常在父母思維裡面，跟子宮頸癌有根深蒂固的理解，其實家長在教育小朋友時，HPV病毒不單止只引致子宮頸癌，亦會引致其他癌症，男女也會感染上，譬如「頭頸癌」也是跟HPV病毒息息相關，另外有一些良性的病毒，如皮膚病，或者生殖器官的毛病。

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記者︰顏紫燕