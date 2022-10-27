【戀上保安】自己是銀行經理太太卻戀上保安 丈夫大受打擊入稟法院索償

▲ 自己是銀行經理，太太卻愛上保安。

愛是無分職業貴賤？台灣高雄1名任職銀行經理的丈夫，意外揭發太太與保安出軌，兩人更經常互傳短訊調情，太太更回應「跟你在一起，無論心裡和生理都很快樂舒服」。丈夫大受打擊入稟法院向二人索償50萬新台幣（約12萬港元） 。高雄地院近日開庭審理，認為妻子和保安的舉動侵害配偶權，考慮到雙方經濟條件後，判二人應連帶賠償10萬元新台幣（約2萬港元） 。

綜合台灣傳媒報道，該名銀行經理年收入200萬新台幣，和同樣在銀行任職的太太結婚7年。法院判決書指，銀行經理今年1月突然收到太太依偎在其他男人懷抱的照片，意外揭發太太與育有兩名孩子的保安出軌，而親密照片則是保安的太太傳給他。

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銀行經理其後更發現太太與保安調情短訊，保安向太太示愛表示「妳對我來說，真的是一個非常特別的女人」、「妳的面具，讓我心疼，卻也憐惜，妳的笑容讓我滿足，卻很悲傷，妳的成熟讓我珍惜，卻很不捨，認識妳我很快樂」，太太則幸福滴回應對方「跟你在一起，無論心裡和生理都很快樂舒服」，令他大受打擊，並入稟法院要求二人賠償50萬新台幣。

法庭最近開庭審理，太太在庭上表示與丈夫的感情長期不和，自去年起多次向丈夫提出離婚並已經分居，保安也辯稱二人的短訊對話內容，僅屬好友之間一般互動。

不過，法官查看銀行經理提交的相關證據，包括太太依偎在保安懷中的親密相片，以及二人的對話紀錄，認為二人的行為已逾越一般男女來往界線，侵害配偶權，判二人應連帶賠償10萬元新台幣，全案還可上訴。

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責任編輯：王明芳