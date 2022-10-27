【美麗戰場大結局劇透】第20集劇情預告　家寶出席港姐決賽突有不祥之兆

▲ 《美麗戰場》

TVB劇《美麗戰場》由陳瀅、陳山聰、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、陳曉華、方力申、丁子朗等主演，第19集講到家寶返港後，突然接到振宇的代表律師通知已入稟提出離婚，家寶終於有所決定……

第20集 (28/10)

靜兒跟阿寶決裂後，變得一無所有。

富貴提出要聘用靜兒，出任旗下珠寶集團的公關主管。

2022年，振宇失蹤，家寶於港姐決賽開場前想起前塵往事，物是人非，突然一陣不祥之兆湧上心頭……

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