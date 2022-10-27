【防疫放寬】營業時間限制解除　酒吧業料迎疫情以來生意最暢旺一年

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政府進一步放寬社交距離措施，下周四起（11月3日）解除酒吧營業時間限制，香港酒吧業協會主席錢雋永歡迎有關決定，並感謝政府明白及體諒業界的難處，相信放寬防疫措施後，加上世界盃氣氛帶動下，預料酒吧人流大幅增加50%，業界生意額有望回復疫情前的水平。

錢雋永表示，世界盃的傳統旺季即將來臨，解除營業時間限制，加上一系列的防疫措施放寬，可以吸引不少市民外岀，客人亦會回到酒吧消費，在節日氣氛帶動下，酒吧人流有望上升50%，業界的生意額預料能回復疫情前的水平。他指出，因應客人增加，業界預計需較目前增聘多1倍的人手。

此外，他表示，旅發局將會於11月舉行「香港美酒佳餚巡禮」，推廣雞尾酒等香港酒吧文化，相信活動可以進一步帶動氣氛，有助增加業界生意額。他相信，解除營業時間限制、防疫措施進一步放寬及世界盃等各方面因素帶動下，預料酒吧業的生意額會大幅上升，迎來2年半疫情以來，業界生意最暢旺的一年。

另外，香港持牌酒吧會所聯會則指，等待政府下這個決定，感覺尤如「望穿秋水」，相信日後生意額會有明顯的增長，但礙於仍有多項限制措施仍然維持，及加上這3年來疫情影響，市民普遍生活習慣和消費模式的轉變，對整體回復都不敢有太大期望，預計只可回復至疫情前的7至8成；期望當局能於年底前繼續循序漸進，陸續放寬其它限制措施。包括限制人數75%及每枱人數及快速測試等。

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責任編輯：陳麗娜