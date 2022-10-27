【小心駕駛】警察電單車元朗公路欲爬頭失控　硬撼家私車車尾交通警受傷送院

▲ 元朗公路警鐵騎失控撞私家車。(互聯網)

今日(27日)下午3時許，一輛警察電單車在元朗公路往上水方向行駛，駛至近唐人新村時欲超車時失控，撞及一輛私家車尾部，交通警倒地受傷，頭盔飛脫。交通警面部擦傷、右手手腕輕微骨折，清醒送往屯門醫院治理。

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網上流傳涉事私家車的車Cam片段顯示，被撞的私家車沿中線行駛，後方有2輛亮起警號的警察電單車，分別沿中線及快線駛近，其中在中線的警察電單車疑欲爬頭，扭軚超越私家車時，懷疑收掣不及撞向私家車尾部，交通警撞至人仰車翻，連滾幾圈，更有頭盔飛脫在地。

警方表示，今午3時52分接報元朗公路往上水方向，一輛警察電單車與私家車相撞，男警員面部及右手受傷，清醒送往屯門醫院治理，私家車39歲姓梁男司機未有受傷。警方將案件列作交通意外有人受傷處理。

受事故影響，元朗公路(往上水方向)近唐人新村的快線及中線一度封閉，出現車龍。

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責任編輯：蘇文軒