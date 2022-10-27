  • 24°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 21:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小心駕駛】警察電單車元朗公路欲爬頭失控　硬撼家私車車尾交通警受傷送院

社會 20:44 2022/10/27

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

元朗公路警鐵騎失控撞私家車。(互聯網)

今日(27日)下午3時許，一輛警察電單車在元朗公路往上水方向行駛，駛至近唐人新村時欲超車時失控，撞及一輛私家車尾部，交通警倒地受傷，頭盔飛脫。交通警面部擦傷、右手手腕輕微骨折，清醒送往屯門醫院治理。

即睇事發經過

    點擊圖片放大
    +7
    +6

網上流傳涉事私家車的車Cam片段顯示，被撞的私家車沿中線行駛，後方有2輛亮起警號的警察電單車，分別沿中線及快線駛近，其中在中線的警察電單車疑欲爬頭，扭軚超越私家車時，懷疑收掣不及撞向私家車尾部，交通警撞至人仰車翻，連滾幾圈，更有頭盔飛脫在地。

警方表示，今午3時52分接報元朗公路往上水方向，一輛警察電單車與私家車相撞，男警員面部及右手受傷，清醒送往屯門醫院治理，私家車39歲姓梁男司機未有受傷。警方將案件列作交通意外有人受傷處理。

受事故影響，元朗公路(往上水方向)近唐人新村的快線及中線一度封閉，出現車龍。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【搶人才】警隊重設招募中心設即場面試　蕭澤頤：警察是理想職業
今日 17:14
【搶人才】警隊重設招募中心設即場面試　蕭澤頤：警察是理想職業
【藝文香港】11月灣仔會展舉行文藝盛會　展近40幅現當代藝術家作品說中國故事
今日 18:32
【藝文香港】11月灣仔會展舉行文藝盛會　展近40幅現當代藝術家作品說中國故事
【放寬防疫】康文署燒烤場11.3起陸續重開　首批涉獅子山公園、清水灣泳灘等
今日 20:34
【放寬防疫】康文署燒烤場11.3起陸續重開　首批涉獅子山公園、清水灣泳灘等

你可能感興趣

【搶人才】警隊重設招募中心設即場面試　蕭澤頤：警察是理想職業
今日 17:14
【搶人才】警隊重設招募中心設即場面試　蕭澤頤：警察是理想職業
【藝文香港】11月灣仔會展舉行文藝盛會　展近40幅現當代藝術家作品說中國故事
今日 18:32
【藝文香港】11月灣仔會展舉行文藝盛會　展近40幅現當代藝術家作品說中國故事
【放寬防疫】康文署燒烤場11.3起陸續重開　首批涉獅子山公園、清水灣泳灘等
今日 20:34
【放寬防疫】康文署燒烤場11.3起陸續重開　首批涉獅子山公園、清水灣泳灘等
交通事故 骨折 屯門醫院 上水 屯門 元朗 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎
今日 14:21
【不老男神】52歲唐文龍近照曝光大變樣　粉絲難以置信：真是他嗎
【星二代尖子】英國AL考4A*回流讀港大醫科　森美憂兒子壓力大︰由朝到晚讀書
19:26 2022/10/26
【星二代尖子】英國AL考4A*回流讀港大醫科　森美憂兒子壓力大︰由朝到晚讀書
【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情
11:27 2022/10/26
【東張西望】港媽帶4歲女遊日「滯留」　哽咽泣訴斷糧但網民唔同情