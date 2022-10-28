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【免針紙案】林定國：修例符合法律原則及香港最大利益　政府敗訴彰顯本港是法治社會

政治 07:00 2022/10/28

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律政司司長林定國。（曾耀輝攝）

「免針紙案」政府敗訴，當局及後修例填補漏洞。律政司司長林定國透露，政府事前無預計免針紙會被濫發，強調修例後已解決問題，再提上訴並無意義；又形容政府被判敗訴，正彰顯香港是法治社會。

「哪會有人預計到，原來（免）針紙是會有（濫發）問題？想都無想過！」林定國昨日接受本報訪問時坦言，

有問題（免）針紙，產生的（後果）為何？是一個對公眾健康構成的風險，拖多一日，風險就更大。

政府本周二「出招」，修訂《第599L章》，賦權醫務衞生局局長，可指令廢除免針紙。林定國指，修例無疑是最配合到要盡快、果斷和最具確定性的選項，亦完全符合法律原則，「這才是符合香港最大利益。」

他又解釋，「免針紙案」整個法律爭議，是《第599L章》有無賦予醫衞局局長足夠權力，

問題已透過修改法律，明確地白紙黑字寫清楚，賦予局長有這個權力，當初法庭要考慮的法律問題，根本已不再存在。

林定國認為，「再去提出法律嘅訴訟，不存在任何實質意義，而根據一般法律原則，法庭是不會處理這方面的上訴。」

他又反問︰「我們繼續糾纏這個法律程序，到底對香港整體有何好處？不要忘記，最緊要是解決公共衞生的問題。」

不過，對於政府今次被裁定敗訴，代表政府的林定國卻認為︰

這個並非很奇怪的事，其實是好事，彰顯香港是法治社會，無可能每次法庭都同意我們，（法庭每次都）同意我們，問題就大了。

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記者：胡偉明

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